La comunicadora Mónika Candelaria anunció este miércoles la segunda edición de Make This Happen, una experiencia presencial dedicada al bienestar integral de las mujeres, el crecimiento personal y la acción. El encuentro se llevará a cabo el sábado 16 de enero de 2027 en el Parque Forestal La Marquesa, en Guaynabo.

El anuncio de la periodista coincidió con su día de cumpleaños y, según se reveló en comunicado de prensa, a través del evento espera reunir a más de 225 mujeres en una jornada de inspiración, aprendizaje y conexión.

Esta edición se dará bajo el lema “Visualiza. Manifiesta. Acciona”. Make This Happen parte de la premisa de que “los sueños no solo se visualizan: también requieren decisiones, compromiso y pasos concretos para convertirse en realidad”, detalla la comunicación escrita.

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Además de retomar la esencia del primer encuentro, para esta segunda edición Candelaria incorporará nuevas perspectivas, conferenciantes y experiencias diseñadas para motivar a las participantes a reconectar con sus aspiraciones y reconocer las posibilidades que tienen para hacerlas realidad, agrega la nota de prensa.

La programación reunirá distintas voces y disciplinas en una jornada que integrará desarrollo personal, tecnología, bienestar y creatividad. Entre los participantes figuran Angelique Sina, con la charla 1,000 tazas de café; Rei Cintrón, con Comienza Conmigo; y Elsa del Pino, quien abordará el tema de la inteligencia artificial. La experiencia también contará con una intervención interactiva de Ámbar Bonilla, una participación especial de Yusneli Martínez y un panel de líderes con invitados especiales. Héctor Millán fungirá como moderador del evento.

Las asistentes tendrán la oportunidad de participar en espacios de networking, visitar exhibidores, disfrutar de dinámicas de conexión y compartir un almuerzo.

Testimonios inspiracionales

Esta edición contará con la iniciativa Voz Propia para conocer mujeres con historias de sueños cumplidos, retos superados, decisiones valientes y aprendizajes de vida. “A través de una convocatoria, se seleccionará a una participante que tendrá la oportunidad de compartir su experiencia ante las asistentes, con el propósito de destacar el valor de las historias personales y su capacidad para inspirar a otras mujeres a dar el primer paso hacia sus propias metas”, detalla el escrito.

Mónika Candelaria, creadora del evento, expresó su compromiso por motivar. “Para mí, Make This Happen es mucho más que un evento. Es un sueño que un día tuve, que me atreví a trabajar y que hoy tengo la bendición de compartir con otras mujeres. Por eso escogí nuevamente el día de mi cumpleaños para anunciar esta segunda edición. Porque, de alguna manera, también estoy celebrando la vida, los sueños cumplidos y todas esas oportunidades que todavía tenemos por delante”, dijo.

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“Yo quisiera que cada mujer que llegue a Make This Happen se lleve esa semillita, ese recordatorio de que mientras haya vida, hay oportunidad. Oportunidad para comenzar, para volver a intentarlo, para cambiar de dirección y para luchar por eso que tanto deseamos”, añadió Candelaria.

Además, destacó que el encuentro también busca ofrecer un espacio para que las mujeres se permitan priorizar sus propias aspiraciones. “Quiero que cada mujer se vaya de allí sintiendo que merece cosas bonitas, que sus sueños importan y, sobre todo, que tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Porque visualizar es importante, manifestar también, pero hay que accionar. Esa es la verdadera esencia de Make This Happen”, concluyó.

Los boletos para Make This Happen están disponibles a través de PRTicket y en monikacandelaria.com.