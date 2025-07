Para que una actividad de máxima exigencia se lleve a cabo de manera satisfactoria, es importante cuidar cada detalle. Si bien el entrenamiento es esencial para el funcionamiento de los deportistas, sus planes alimenticios también cobran gran relevancia.

Estos dos elementos antes mencionados son los que ayudan a que los futbolistas, tenistas, nadadores, basquetbolistas y otros aficionados al deporte mantengan sus composiciones corporales y su rendimiento.

Ismael Galancho, conocido por ser el nutricionista de figuras importantes como Lionel Messi y Luis Suárez, es quien planifica las cantidades, los productos, los momentos y la frecuencia en la que ellos comen y beben cada cosa.

Si se pregunta qué comen los futbolistas, el experto asegura que son “alimentos normales”. La clave está en cómo se ajustan a sus necesidades. De acuerdo con el diario “La Vanguardia”, Galancho adapta sus dietas a aspectos importantes como el esfuerzo que hacen, la recuperación que requieren y la prevención de lesiones.

“El 99% de las comidas están pesadas y la hidratación medida al milímetro. Igualmente, si comen fuera o rompen alguna norma por algo muy concreto, no pasa nada, pero en general todo está ajustado al detalle. En mi caso trabajo a distancia. No necesito verlos todos los días. Ellos me envían sus datos, me dan feedback, rellenan cuestionarios, y yo ajusto la dieta constantemente”, afirmó.

Para él, “no hay nada que sea milagroso”. Cada cuerpo funciona diferente, por lo que hay que tener en cuenta cómo es su trabajo y su estilo de vida, según lo que divulga en redes sociales.

En este sentido, cobran relevancia las analíticas, el control de composición corporal, la monitorización del sueño, las escalas de fatiga, las sensaciones físicas y la realización de test personalizados.

Sobre la dieta particular de Messi y Suárez, el nutricionista asegura que no puede decir exactamente lo que comen, pero sí que explica que no tienen ningún tipo de dieta loca o exótica. “No hay brebajes mágicos. Solo ciencia, evidencia y precisión”, complementó.

Los enjuagues bucales para partidos o entrenamientos

Un dato que, aunque no tiene que ver con la dieta, resulta como un aliado son los enjuagues bucales. Teniendo en cuenta la información recuperada de ‘La Vanguardia’, el experto en alimentación asegura que muchos futbolistas, incluido Messi, utilizan enjuagues bucales con carbohidratos durante partidos y entrenamientos.

La idea de consumirlos no es que se los traguen, sino que durante sus actividades los retengan, y luego los boten. La finalidad es prender los receptores de la boca que engañan al cerebro para reducir la fatiga y mejorar el foco y el rendimiento.

“Esto está científicamente demostrado. Se usa especialmente cuando no puedes ingerir comida (por molestias gastrointestinales, calor, o deporte de muy corta duración)”, detalló.