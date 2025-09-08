Ponte en forma con Jackie Rodríguez

Enfocada en compartir lo poderoso que es mover el esqueleto.

Así se encuentra Jackie Rodríguez, quien estrena “Salud con propósito”, una serie de cápsulas que promoverán desde el lunes 14 de septiembre por primerahora.com las diversas maneras en que las personas pueden ejercitarse para fortalecer el cuerpo y prevenir lesiones desde Primera Hora.

La entrenadora física y empresaria aseguró sentirse “contenta y honrada” de formar parte del nuevo proyecto que busca inspirar a los lectores a encontrar el objetivo más importante al momento de mantenerse en movimiento: mejorar la calidad de vida.

“Esto no se trata de ejercitarte para tener un cuerpo perfecto, es ejercitarte para tener salud física y mental, porque son las dos cosas uno va agarrada de la otra”, destacó la propietaria de Xco Latin by Jackie, quien informó que el público podrá conocer maneras para promover una vida activa, así como trucos para facilitar actividades comunes en el día a día.

“Toda movilidad tiene sentido, porque si quiero bailar, me tengo que mover, si una señora mayor quiere cargar a su nieto, se tiene que mover. La persona que no maneja el peso de su cuerpo quiere aprender a manejarlo, y, a la misma vez, hay personas que se quieren ver más “fit”, pero hay otros que sólo quieren moverse y ya“, sostuvo Rodríguez.

“Cuando quiero hacer ejercicios, quiero que a mí no me duela la espalda, que mis articulaciones no se vean afectadas, que realmente yo gane fuerza en el corazón de mi cuerpo, que el corazón de mi cuerpo. es el ‘core’, o tronco, este fortalecido, porque del tronco es que sale todo el movimiento”, apuntaló.

La puertorriqueña, no obstante, exhortó al público que, antes de empezar esta nueva aventura, acuda a su profesional de la salud con el fin de garantizar que se encuentre en el estado óptimo para realizar los ejercicios que compartirá en las próximas semanas.

“Nadie tiene un cuerpo fit sin haber pasado por un proceso educativo de crecimiento de: ‘¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo?’ No todo tiene que ser para específicamente tener seis abdominales marcados", aseguró.

¿Y cuáles son los beneficios de nuestra propuesta? Rodríguez te deja saber en qué “Salud con propósito” te podría ayudar a mejorar en 28 días.

1 Cargar la compra Aunque parezca un quehacer cotidiano, sacar la compra del carro es una hazaña que requiere fuerza y resistencia. Desde sacar los artículos que conseguiste en el supermercado, hasta guardarlos en su debido lugar, un cuerpo en movimiento podría ayudar a minimizar tensiones y dolores. 2 Llevar al bebé Cargar por un ratito a un bebé, ya sea tu hijo o nieto, puede provocar molestias si no se llegar a hacerlo adecuadamente. Rodríguez asegura que las cápsulas podrán ayudar a encontrar la durabilidad y flexibilidad necesaria para llevar a ese pequeño ser querido sin problemas. 3 Subir las escaleras Ya sea de camino para el apartamento, o la oficina del trabajo, subir escaleras puede provocar incomodidad si no sabes cómo acomodar el cuerpo. Con "Salud con propósito", Rodríguez destaca que los ejercicios puede ayudar a saber dónde aplicar la fuerza necesaria para no lastimar las articulaciones. 4 Bajar la tensión Ante el día a día caótico, la entrenadora física sostuvo que sus cápsulas también ayudarán al público a encontrar el momento oportuno para desconectarse y bajar las tensión. "Esto no es solo físico, es mental porque va a cambiar tu manera de vivir, de verte, de proyectarte y, lo más importante, de moverte", manifestó.