Ponte en forma con Jackie Rodríguez
La entrenadora física compartirá las claves para ejercitar el cuerpo a cualquier edad en el proyecto “Salud con propósito” en Primera Hora.
Enfocada en compartir lo poderoso que es mover el esqueleto.
Así se encuentra Jackie Rodríguez, quien estrena “Salud con propósito”, una serie de cápsulas que promoverán desde el lunes 14 de septiembre por primerahora.com las diversas maneras en que las personas pueden ejercitarse para fortalecer el cuerpo y prevenir lesiones desde Primera Hora.
La entrenadora física y empresaria aseguró sentirse “contenta y honrada” de formar parte del nuevo proyecto que busca inspirar a los lectores a encontrar el objetivo más importante al momento de mantenerse en movimiento: mejorar la calidad de vida.
“Esto no se trata de ejercitarte para tener un cuerpo perfecto, es ejercitarte para tener salud física y mental, porque son las dos cosas uno va agarrada de la otra”, destacó la propietaria de Xco Latin by Jackie, quien informó que el público podrá conocer maneras para promover una vida activa, así como trucos para facilitar actividades comunes en el día a día.
“Toda movilidad tiene sentido, porque si quiero bailar, me tengo que mover, si una señora mayor quiere cargar a su nieto, se tiene que mover. La persona que no maneja el peso de su cuerpo quiere aprender a manejarlo, y, a la misma vez, hay personas que se quieren ver más “fit”, pero hay otros que sólo quieren moverse y ya“, sostuvo Rodríguez.
“Cuando quiero hacer ejercicios, quiero que a mí no me duela la espalda, que mis articulaciones no se vean afectadas, que realmente yo gane fuerza en el corazón de mi cuerpo, que el corazón de mi cuerpo. es el ‘core’, o tronco, este fortalecido, porque del tronco es que sale todo el movimiento”, apuntaló.
La puertorriqueña, no obstante, exhortó al público que, antes de empezar esta nueva aventura, acuda a su profesional de la salud con el fin de garantizar que se encuentre en el estado óptimo para realizar los ejercicios que compartirá en las próximas semanas.
“Nadie tiene un cuerpo fit sin haber pasado por un proceso educativo de crecimiento de: ‘¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo?’ No todo tiene que ser para específicamente tener seis abdominales marcados", aseguró.
¿Y cuáles son los beneficios de nuestra propuesta? Rodríguez te deja saber en qué “Salud con propósito” te podría ayudar a mejorar en 28 días.
Cargar la compra
Llevar al bebé
Subir las escaleras
Bajar la tensión
