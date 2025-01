Si esta mañana despertó recordando un sueño en el que aparecía su expareja y quiere entender su significado, debe saber que no existe una sola interpretación.

Según Jorge Bechara, terapeuta holístico conocido en TikTok (@jorgebechara_), hay varias explicaciones posibles que dependen de las circunstancias y de los sentimientos asociados al sueño.

En un vídeo publicado en su cuenta, el terapeuta explicó que muchas personas creen que soñar con una expareja implica que volverán con ella, pero enfatizó que esta suposición es incorrecta.

Algunas de las razones incluyen:

Ciclos inconclusos y emociones pendientes

La primera interpretación, según Bechara, tiene que ver con asuntos emocionales que quedaron sin resolver.

“Es habitual que soñemos con nuestro ex o nuestra ex cuando de alguna u otra manera no hemos culminado, no hemos cerrado el ciclo de pareja anterior con esa persona. Algo quedó pendiente, terminó con dolor, no se perdonaron ciertas cosas o en su defecto hay algo que quedó abierto”, explicó en el vídeo.

Además, agregó que el sueño también podría reflejar sentimientos de añoranza, ya sea por parte de quien sueña o de su expareja.

Según el terapeuta, “puede ser que tu expareja te eche de menos, te extrañe, quiera volver contigo o quiera decirte algo importante. O puede ser todo lo contrario. Si no es tu expareja, puede ser que seas tú que extrañas a esa persona, que quieras decirle algo”.

Cuando existía una conexión profunda

Otro posible significado está relacionado con la intensidad de la relación que compartieron.

Bechara explicó: “Esto suele pasar cuando uno de los dos tiene un problema y antes era tan pero tan unidos. Es habitual también que este tipo de sueños se repita cuando uno de los dos fallece y el otro lo recuerda constantemente, lo extraña, lo echa de menos o siente que no se ha ido y su anhelo más grande es volverle a ver”.

La influencia de heridas emocionales no superadas

Finalmente, el terapeuta mencionó que algunos sueños recurrentes con una expareja pueden reflejar el impacto emocional de una ruptura difícil.

Bechara afirmó que “la última interpretación tiene que ver con que la ruptura pegó tanto pero tanto o te marcó eso que la persona pudo hacer que inconscientemente no has podido superar, aunque digas ‘Sí, no me interesa. No quiero saber de esa persona’”. En estos casos, señaló que “hay algo que quedó herido dentro de ti y es importante sanarlo”.