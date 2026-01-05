Adelgazar, hacer ejercicio o cumplir objetivos profesionales son algunas de las metas más comunes que nos fijamos con la entrada de un nuevo año. Sin embargo, hay otros retos más personales que no debemos perder de vista. Estos diez propósitos emocionales te ayudarán a vivir con equilibrio y bienestar en 2026, pasando por trabajar desde la asertividad a la empatía, sin olvidar la autoestima y controlando la ansiedad o los miedos.

“Ponernos retos relacionados con nuestro bienestar y calma mental debería ser un objetivo prioritario”, asegura la psicóloga sanitaria Diana Sánchez, quien realca que debemos trabajar en favor de nuestra salud mental y bienestar psicológico ya que no es algo “que nos venga dado”, sino que tiene que ver con el “autocuidado diario”.

Según la experta, “si nos paramos a establecer metas relacionadas con este bienestar, de forma consecuente lograremos los otros objetivos de forma más saludable e, incluso, seremos más capaces de disfrutarlos y vivirlos con más integridad y coherencia. La calma mental y el estar en conciencia plena, hace que todo lo demás cobre incluso más valor.“

¿Cómo conseguir nuestras metas emocionales?

Sánchez recomienda ponernos en modo pausa y dedicarnos unos minutos cada día: “Igual que todos los días pensamos en que hay que ducharse o hacer ejercicio, el tiempo para la conciencia plena y estar con nosotros mismos debería ser un hábito”. Y recomienda la práctica diaria de ejercicios de “mindfulness” o conciencia plena.

Para ello es necesario tener un tiempo y un espacio propio (una zona de calma en nuestra casa o al aire libre) para el descanso diario. “Esto va más allá de estar inactivos, se confunde con ver series o no hacer nada con relajarnos, y no es así”, advierte.

Los ejercicios de conciencia plena pueden consistir en dedicar todos los días 10 minutos al levantarnos a “agradecer y respirar, en calma” y otros 10 minutos antes de acostarnos a repasar el día, “a darnos cuenta de las cosas que hemos conseguido y cuáles no, pero no con juicio y crítica, sino al revés, pensando si quizás eran objetivos realistas”.

Diez propósitos emocionales