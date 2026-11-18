El perímetro de la cintura se consolida como una medida clave para evaluar el riesgo de muerte.

Un nuevo estudio conocido este miércoles concluye que una cintura muy grande o muy pequeña se asocia a mayores complicaciones de salud.

El trabajo, recogido en la revista Journal of Epidemiology and Community Health, está basado en datos de más de 17 millones de personas del registro del Sistema Nacional de Salud de Corea del Sur.

Los participantes se sometieron a revisiones médicas rutinarias bienales, que incluyeron mediciones de la circunferencia de la cintura y del índice de masa corporal (IMC), comenzando en 2009-2010.

PUBLICIDAD

A continuación, los investigadores hicieron un seguimiento de su supervivencia hasta el fallecimiento o hasta el 30 de junio de 2024, lo que ocurriera primero.

En el momento de las mediciones (2009-2010) la edad media de las mujeres era de 49 años y la de los hombres, de 47. La circunferencia media de la cintura era de 76,4 centímetros (30 pulgadas) y 83,8 centímetros (33 pulgadas) y el IMC medio de 23 y 24, respectivamente.

La circunferencia de la cintura se dividió en intervalos de 5 centímetros dentro de cada una de las 15 categorías de IMC, que oscilaban entre 12 y 50 kilos (26 y 110 libras).

Durante un periodo de seguimiento medio de casi 14 años, fallecieron 955.725 (casi el 11 %) de todos los hombres participantes y 615.825 (casi el 7,5 %) de todas las mujeres.

Entre los hombres, la circunferencia media de la cintura aumentó hasta principios de los 50 años y disminuyó a partir de mediados de los 70. Entre las mujeres, la circunferencia media de la cintura aumentó desde mediados de los 20 años hasta mediados de los 70, tras lo cual descendió.

Resultados

Los datos hacen referencia a la relación entre la circunferencia de la cintura y el riesgo de muerte, siendo el riesgo más bajo el asociado a una circunferencia de cintura de 80-94 cm en los hombres y de 75-89 cm en las mujeres.

El IMC siguió un patrón similar, con el menor riesgo de muerte asociado a un IMC de 24-28 en los hombres y de 23-27 en las mujeres.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tanto una cintura muy ancha como una muy estrecha se vincularon con un mayor riesgo de muerte en todas las categorías de IMC y todas las edades, aunque esta asociación fue más marcada en las edades más avanzadas, especialmente entre las mujeres de 75 años o más.

Entre las personas con una circunferencia de cintura igual o superior a la media para su sexo, edad e IMC, cada aumento de 5 centímetros en dicha circunferencia se asoció con un riesgo de fallecimiento un 16 % mayor en los hombres y un 14 % más en las mujeres.

En las personas con peso normal, pero con una cintura ancha, una reducción de 5 centímetros en el perímetro de la cintura y una pérdida de peso del 8-10 % (una disminución de 2 unidades en el IMC) no indicó, en general, un menor riesgo de muerte.

En las personas con un ligero sobrepeso y una cintura ancha en relación con su IMC, una pérdida de peso del 7-8 % se relacionó con un menor riesgo de muerte, mientras que una reducción de 5 centímetros en el perímetro de la cintura —manteniendo el mismo IMC— se asoció con un riesgo de fallecimiento aún menor.

Los autores señalan que el estudio es observacional y, como tal, no puede establecer una relación de causa y efecto, pero consideran que hay base científica suficiente como para que el perímetro de la cintura sea considerado una medida fundamental para evaluar los riesgos de la obesidad.