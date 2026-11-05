Dale una mirada al horóscopo de Madame Mela y chequea qué dicen los astros
Conoce las predicciones y consejos que los astros tienen para Cáncer, Leo, Virgo y los demás signos del zodiaco.
PUBLICIDAD
¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.
Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.
Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.
Relacionadas
🐏 ARIES
Aries, mi amor, tenemos que hablar de chavitos. Hay gente que te debe y te tienen que depositar ya. Para exigir y pedir cosas, todo el mundo tiene prisa, pero para pagar se tardan 100 días laborables. Pero nada, respira hondo y envía ese texto de follow-up, que ya mismo se acaban los veinte retrógrados que hay. Hay movimientos grandes y la buena noticia es que se te va a activar fuertemente el líbido. Mucho ojo.
🐂 TAURO
Tauro, mi vida, lamentablemente, la embarraste. Quizás fue con un cliente, tu pareja o alguien cercano, pero reaccionaste de forma impulsiva y ahora estás con el rabo entre las patas. Mira, todo va a estar bien. Si la cosa estuvo muy jevi, habla con honestidad y pide perdón. Si te da igual, échale la culpa a Mercurio retrógrado y sigue en la tuya. La buena noticia es que esta semana vas a tener la creatividad encendía, así que aprovecha y concéntrate en eso.
👬 GÉMINIS
Géminis, esta semana te enteras de un bochinche bien bueno. No te me pongas creativo a añadir cosas que no te contaron, ni te pongas a regar el chisme de la emoción. Espera a tener todos los lados de la historia y después lo tiras por el group chat. En el trabajo, alguien que te caía mal termina ayudándote con algo importante y se gana tu corazón. Vas a ganar un panita que no te esperabas. No te cierres de una, déjate querer.
🦀 CÁNCER
Cáncer, se acabó el descuento de amiguitos. Si tu trabajo cuesta 100, no cobres 60 porque la persona te cae bien. La renta no se paga con la personalidad de los demás. Veo movimientos en la casa: puede que llegue una visita o tengas algún eventito. Métele lo mejor que puedas, pero no te rompas la cabeza, ni te vayas a lo loco comprando cosas. Te va a llegar un pago, una venta o una ayuda que te va a quitar bastante stress.
🦁 LEO
Leo, dale update a tus fotos, a tu bio y a las tarjetas de presentación. Estás en una nueva etapa y este es otro flow. Estás en medio de una metamorfosis. Vas a cambiar de opinión sobre algo que defendiste con una seguridad bien intensa, hasta discutiste con par de gente. Nada, tú tranqui, que tienes derecho a pensar y cambiar de decisión. Lo bueno es que hay una conversación que te va a abrir los ojos y se va a acabar la riña que tenías con alguien. Se hizo la paz.
👧 VIRGO
Virgo, hay una persona que te lleva mirando hace rato y tú ni cuenta te das porque estás pendiente a otras cosas. Esta semana te van a tirar labia o te llega un mensaje que no viste venir. También vas a volver a tener seguridad en algo que antes te daba complejo y se te va a notar hasta respirando. Esta buena la cosa esta semana: hay belleza, hay ligoteo y te están dando atención. Si tienes pareja y te dan ojitos, cálmate que no te aplica.
⚖️ LIBRA
Libra, estás mirándote mucho al espejo y me gusta. Te veo poniéndote lindo o linda, haciendo tu rutina de cremitas y dándolo todo con los outfits. Estás más bello o bella que nunca. En el trabajo, no bajes el precio porque alguien se dio puesto después de escuchar el número y te asustaste de que se cayera el guiso. Tú espera a que hablen. Otra cosa, si tus panas te invitan a salir, que la gente pague lo suyo, que te pones a invitar palos en el jangueo y después te pillas.
🦂 ESCORPIO
Escorpio, feliz temporada. Te van a poner una oportunidad de frente y te vas a zumbar de una. ¿Tú querías protagonismo? pues toma. Se vienen cositas: una reunión, presentación o algo que te da más visibilidad. Deja la falsa humildad y saca pecho. Se cerró un ciclo que se te quedaba chiquito y se abre algo más grande. Esta semana recuperas tu flow, tu poder, la atención y vas a tomar una decisión que va a dejar a par de gente con la boca abierta.
🏹 SAGITARIO
Sagitario, llevas haciendo algo en secreto y ya está cogiendo forma. No empieces a anunciarlo y a reunirte con gente a lo loco, sin tener la cosa planchá. Cálmate, que no necesitas veinte opiniones bajándote el moco. Otra cosa, chequea las fechas antes de comprar pasaje: Mercurio retrógrado tiene a la gente perdiendo vuelos. Esta semana cierras una etapa y se te abre el mundo por otro lado. Se viene un proyecto que puede terminar siendo más grande de lo que pensabas.
🐐 CAPRICORNIO
Capricornio, están hablando de ti por ahí. Pero tranqui, que esta vez están hablando bien. Alguien te va a recomendar para una oportunidad que te va a venir bien. Contesta rápido, pero pregunta cómo es el tema de pagos, porque hay una comisión o se dividen la torta y hay que tener las cosas claras. No inventen con el “después cuadramos” y hagas las cosas sin contrato, que ya sabemos cómo eso termina. También vas a darte cuenta estás bien cerca de cumplir una meta que tenías de hace tiempo.
🏺 ACUARIO
Acuario, necesito que dejes el miedo a dar cringe. Tírate, no lo sobrepienses tanto. Vas a tener una oportunidad grande de frente y no quieren al personaje, te quieren a ti. También aparece una persona que quiere colaborar contigo, pero tiene un carácter fuerte, como el tuyo. No hagan la primera reunión como si estuvieran en una competencia. Si unen fuerzas, va a salir algo bueno. Esta semana se abre una puerta y te tienen en la mirilla. Tú has el show y olvídate de lo demás.
🐟 PISCIS
Piscis, alguien te va a pedir que le enseñes algo que para ti es un paseo y te vas a dar cuenta que te estás comiendo la mie... perdiendo el tiempo. Eso que para ti es “una bobería” puede convertirse en un guiso. Da un servicio, haz contenido en TikTok o da clases. Ponle nombre, precio y fecha antes de que se te vaya esta energía empresarial. Vas a tener una conversación con una persona de otro lugar que te abre los ojos y te puede inspirar a sacarte un viaje. Esta semana se te prende el bombillo. Aprovecha.