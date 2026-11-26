¿Dudas con tomar una decisión? Dale una leída al horóscopo de Madame Mela
Si buscas un empujoncito astral, chequea lo que dice tu signo zodiacal para esta semana.
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¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.
Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.
Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.
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🐏 ARIES
Aries, se acabó la neura y te baja un poco el cortisol. Está semana vas a estar charming, de buen humor y contenta o contento por la vida. Aprovecha y haz networking, ve al evento, envía la propuesta o dale send a lo que llevas tres días editando en tu casa. No busques problemas donde no los hay. Actívate para que las cosas empiecen a fluir y las puertas se abran más fácil, que a los aries de mal humor hay que huirles.
🐂 TAURO
Tauro, tu cuerpo está pidiendo cacao. Tienes que acostarte a dormir y cogerte un break. Llevas al trote, haciendo veinte cosas a la vez y tienes que dejar de pichearle a tus citas médicas y esos chequeos de rutina. Esta semana apaga el celular temprano, come a una hora decente y batatea un poco. Si quieres estar tira’o o tirá en el sofá todo el día, métele. Recarga y después te activas y vuelves al mambo.
👬 GÉMINIS
Géminis, hay una idea que te llega desde el más allá. Es como si se te prendió el bombillo de la nada. Te voy a decir una cosa, esto tiene potencial. Siento que esto no es un follón, esta idea se puede convertir en algo que pueda crecer. Hay alguien pendiente a ti, pero no te adelantes, deja que las cosas se desarrollen con calma. Ten una libretita siempre y apunta cada idea que te llegue, porque vas a tener la inspiración encendía.
🦀 CÁNCER
Cáncer, te entra un dinerito, aparece una oportunidad o por fin se resuelve ese gasto que te tenía abriendo la aplicación del banco con miedo. En el trabajo van a buscarte porque saben que tú resuelves, pero no te apuntes antes de averiguar si viene con pago, intercambio o mínimo, las gracias. Cobra que te están buscando por algo y tú sabes que la tienes.
🦁 LEO
Leo de mi corazón, esta semana tienes el piquete, la labia encendía y cara de que no rompes un plato para salirte con la tuya, así que pide en grande. Alguien que está bien conectado está mirando lo que haces, pero coopera contestando los mensajes antes de que pasen cinco días. No es momento para hacer ghosting ni pichearle a nadie porque no sabes quién te va a dar eso que necesitas para que las cosas pasen.
👧 VIRGO
Virgo, estás a dos platos sucios para formar un papelón y hacer una perreta porque nadie recoge nada en tu casa o en la oficina. Respira antes de formar un motín, porque en parte, ese mal humor viene de que estás explota’o o explotá; y otra parte porque tienes muchas cosas encima. Esta semana, cógete un break y haz lo tuyo. Si la gente está haciendo revoluces, no te toca a ti resolver.
⚖️ LIBRA
Libra, estás tan bello o bella que ya mismo te llega un text diciendo que soñaron contigo. Pero mucho ojo, no confundas un like en un story con un romance. Estás llamando la atención y la gente te está ligando en la calle. Disfruta tus admiradores, pero quien quiera contigo, tiene que venir con un plan y buenas intenciones. Ponte selectivo o selectiva que estás en alta.
🦂 ESCORPIO
Escorpio, hay una oportunidad marinándose en silencio, así que no la anuncies todavía ni se la cuentes a medio mundo. Esta semana no riegues tus propios chismes. Hay que practicar el misterio, porque la gente es bochinchera y tú, tan pronto hay un silencio, te pones a contar tus traumas de infancia. Primero pide el contrato, confirma el depósito y después haces el media tour.
🏹 SAGITARIO
Dímelo, Sagitario, ya estamos en tu temporada y te van a invitar a cuanta cosa hay. Está todo el mundo activo y con ganas de celebrarte. Te van a decir de un plan que es exactamente lo que necesitabas para salir del aburrimiento. Sé que tienes la pompiaera en alta, pero chequea bien si en verdad quieres y puedes, antes de hacer planes con medio mundo porque estabas de buen humor en el jangueo.
🐐 CAPRICORNIO
Capricornio, por ahí viene una oferta buena y tú tienes tanta perse de que sea embuste, que vas a empezarle a buscar las cinco patas al gato a ver dónde está la trampa. Para ustedes, las cosas buenas si no vienen con algún papelón, son sospechosas. Chequea los detalles, claro, pero no te vayas en el viaje de que es muy bueno para ser de verdad. Cálmate y acepta que a veces las cosas van a salir bien.
🏺 ACUARIO
Acuario, alguien cercano está experimental y te va a proponer un plan que está bueno. Por suerte, no tienes que hacer nada, ni estar detrás de la gente para que las cosas pasen. Te toca fluir en la tuya. Di que sí antes de empezar a hacer tus películas mentales de todo lo que puede salir mal. Necesitas acción, actividades y cosas nuevas para que no te aburras. Lo bueno viene ahora.
🐟 PISCIS
Piscis, estabas a punto de tirarte un rant y te me estabas poniendo dramático, pero llegó la ayuda celestial. Acéptala sin ponerte orgulloso u orgullosa; déjate ayudar si sabes que no puedes con todo solo o sola. Tienes un montón de cosas encima como para seguir sumando actividades y problemas. Esta semana vas a lograr todo si aprendes a delegar y chilleas sin estar supervisando.