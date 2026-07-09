¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Aries, esta semana vas a estar limpiando un reguero que no es tuyo. Ojo con eso. Una cosa es ayudar y otra es terminar con la escoba en la mano mientras todo el mundo está en la suya, echándose fresco. Antes de decir “tranqui, yo lo hago”, pregúntate si de verdad te toca a ti.

🐂 TAURO

Tauro, esta semana vas a tener que aceptar que hay cosas que no se arreglan pensando de más. Ya lo pensaste, te hiciste la película , lo consultaste con la almohada y hasta con el techo. Ahora tienes que hacer algo. Empieza por lo más fácil, aunque sea mandar un mensaje y después pasa a lo próximo.

👬 GÉMINIS

Mi amor, tienes demasiadas versiones de la misma idea guardadas en notas, screenshots y conversaciones contigo mismo. Esta semana escoge una y hazla. No sigas esperando que baje un ángel con el plan perfecto pa’ sacarla. La idea está buena. Lo que falta es que dejes de darle tanta vuelta.

🦀 CÁNCER

Cáncer, esta semana te vas a poner sentimental por una cosa que jurabas que ya no te importaba. No te hagas la fuerte. Hay recuerdos que vuelven para que que por fin cierres esa puerta y lo dejes ir. Ojo: No te estoy diciendo que vuelvas al pasado ni que vuelvas con nadie.

🦁 LEO

Leo, antes del show hay camerino. Esta semana te toca meterte pa’ adentro, aunque te de estrés volver al revolú. Arregla tu esquina, duerme un chin más y deja que la gente te extrañe. No tienes que estar disponible 24/7 pa’ que se acuerden de ti.

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👧 VIRGO

Esta semana tú quieres tener el plan completo: el plan A, plan B, plan C, Mi amor, no. Sigue metiéndole aunque no veas el camino completo. Las cosas se están moviendo, pero no le puedes estar echándole agua a la mata todo el tiempo porque se ahoga. Ten paciencia.

⚖️ LIBRA

Libra, hay gente que se cree que estás en tu peak mientras tú estás por dentro en caos, dando tumbos por la vida. Déjalos que se lo crean. Esta semana trabaja calla’o, métele a lo que le tengas que meter y no le enseñes el proceso a medio mundo. Después, cuando esté el resultado, ahí sí hablamos.

🦂 ESCORPIO

Escorpio, a ti a veces te da con desaparecer cuando te da stress algo. No contestas, no apareces y después vuelves como si nada a contestar mensajes 3 semanas más tarde. Esta semana, aunque estés en la mala, contesta. La gente que te quiere no es adivina.

🏹 SAGITARIO

Wow, tú tienes un talento para convencerte de que lo que tienes que hacer no es urgente. Hasta que estás un jueves a las 4�37 p.m. en el corre y corre. Esta semana hazle caso a esa vocecita que lleva días diciéndote “sal de eso”. Vas a sentir un alivio brutal cuando dejes de acumular to-do’s.

🐐 CAPRICORNIO

Mi vida, tú eres de la gente que dice: “donde sea” cuando les preguntan dónde quieren comer y después están una hora enchisma’os, criticando el sitio. Esta semana deja de ceder por salir del paso. Si tienes una opinión, dilo. No puedes molestarte porque la gente no adivina lo que tú querías.

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🏺 ACUARIO

A ti te encanta improvisar... hasta que un día no encuentras las llaves, estás con el celular en 2%, no hay papel de baño y tienes una reunión en diez minutos. Esta semana el universo te está pidiendo una cosa: deja el revolú. Organiza dos o tres cositas ahora y deja de confiar tanto en la versión tuya de mañana.

🐟 PISCIS

Piscis, esta semana no podemos estar llenando blancos. Si alguien te contesta con actitud, no te vayas en el viaje haciendo tres teorías, dos flashbacks y un peliculón. Mi amor, puede que no sea personal. Pregunta primero antes de reaccionar.