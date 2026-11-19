Madame Mela te dice cómo estará tu horóscopo esta semana
Conoce las predicciones y consejos que los astros tienen para Capricornio, Acuario, Piscis y los demás signos del zodiaco.
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¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.
Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.
Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.
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🐏 ARIES
Aries, te va a llegar el mensaje de algún plot twist. Puede ser una fecha que cambia, un trámite que por fin se mueve o algo relacionado a un viaje. Antes de irte a lo loco celebrando, chequea bien lo que te enviaron, porque también hay un pago o documento que tienes que cuadrar. Es una semanita de trabajo y diligencias. Respira hondo y no cojas lucha.
🐂 TAURO
Tauro, puede que te entre un depósito sorpresa, maybe te debían chavos y se acordaron ahora. Qué bueno, porque a ti también te tocan pagar cosas. No gastes esos chavos antes de chequear qué debes. También se mueve un contrato o un negocio, tienes que hablar claro de lo que vas a cobrar. Después de cuadrar todo, sal a comer o janguea, que llevas rato en el corre y corre.
👬 GÉMINIS
Géminis, alguien está esperando una contestación tuya. No dejes a la gente en “seen” hazme el favor. Puede ser para un trabajo, un romantiqueo o algo que sé que te da un poco de pereza, pero si vas a pichear, al menos di que no. Puede que tengas que resolver revoluces en tu casa, no dejes que se acumulen cosas, sal de la decisión primero.
🦀 CÁNCER
Cáncer, te tienen al palo. Trabajo, llamaditas, diligencias y mensajes de gente que necesita algo “pa ayer”. No uses el poquito tiempo libre que te queda para seguir resolviéndole la vida a los demás. Si lo dejarón pa última hora, ese no es tu problema. Haz lo urgente, apaga el celular un rato y acuéstate temprano. El mundo puede sobrevivir sin ti hasta mañana.
🦁 LEO
Leo, un pana va a llegar con una idea que está buena. Te vas a pompear, pero pregunta desde el principio cuánto te van a pagar y quién va a cubrir los gastos. Esto puede que sea un palo así que, cuentas claras conservan amistades. Tú sabes bien que la gente es pana, hasta que hay dinero envuelto y tu tiempo y tu talento cuestan. Te encanta el proyecto y se va a dar bien.
👧 VIRGO
Virgo, alguien clave se va a fijar en algo que hiciste y puede que llegue más trabajo. No contestes “lo que tú creas” cuando te pidan números. Tienes que tener seguridad para hablar claro y verte como la persona profesional que eres. En la casa también tienes que bregar con unas cosas, pero no dejes lo tuyo para después. Esa oportunidad tiene tu nombre, no te me atribules, agárrala que eso es tuyo.
⚖️ LIBRA
Libra, hay un viaje en el panorama o curso que llevaba tiempo en veremos y por fin se da. Ahora tienes que hacer el papeleo y las cosas tediosas. Lee todo bien antes de darle a aceptar, pa que no se te escapen cosas en los 20 emails. La oportunidad está buena y te conviene, pero te tienes que organizar. No llegues al viaje o al primer día del curso desorienta’o.
🦂 ESCORPIO
Escorpio, lo primero es que tienes que atender esos asuntos financieros a los que le llevas picheando. Saca los números, cobra lo que te deben y pon tus cuentas al día, que si sigues esperando es peor. También viene una oportunidad de ganar más a través de un pana o trabajo en grupo. La idea puede funcionar, pero ten las cuentas claras desde el principio para que después no haya sorpresas.
🏹 SAGITARIO
Sagitario, hay un guiso que al fin te van a decir si va o no va. Ya era hora, porque esa conversación llevaba demasiado rato en el aire. Cuando llegue la contestación, no aceptes de una a lo loco por cerrar el asunto. Tú también puedes pedir cambios. Después de eso, vas a tener una responsabilidad grande. Vas a estar ocupado, pero por lo menos esto te conviene.
🐐 CAPRICORNIO
Capricornio, hay algo en la rutina que ya no está bregando. Puede ser el horario o esa mala costumbre de dejar tus cosas personales para después. Haz los cambios que tengas que hacer, pero ve poco a poco, lo importante es tomar cartas en el asunto. También hay un trámite que necesita que resuelvas rush. Pide ayuda si hace falta, pero métele a eso. No te compliques la vida.
🏺 ACUARIO
Acuario, hay un proyecto creativo que empezó como una loquera y que de momento puede que reciba atención. De la nada todo el mundo quiere meter la cuchara y van a querer opinar y añadirle cosas, como si la idea hubiera sido colectiva. Escucha lo que te sirva, pero no dejes que se metan mucho. Esta semana te toca escoger bien con quién colaboras y qué parte del proyecto se queda en tu control. No te dejes.
🐟 PISCIS
Piscis, en tu casa o en la familia alguien te está cambiando los muñequitos. Puede ser que llegue una mudanza, una actividad o alguien de momento necesita quedarse contigo. Antes de ofrecer tu casa, mira tu agenda para que no te pilles. Tu jefe o un cliente de momento tiene prisa para cerrar algo y está ajorando y metiendo presión. Si lo pidieron de hoy pa hoy, mala de ellos. Tú mantente realista con tus tiempos.