Cinco investigadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) –dos del del Recinto de Río Piedras y tres del Recinto de Ciencias Médicas– recibieron subvenciones de parte del Programa de Grants del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (Fctipr), para estimular proyectos orientados a atender la emergencia de salud causada por el coronavirus Covid-19.

Cada uno de los seis proyectos seleccionados, que en un principio iban a ser solo cinco, recibirán $100,000.

Una de las seleccionadas por el Recinto de Río Piedras fue Brenda L. Martínez Quiñones, quien propuso el diseño y manufactura de ventiladores: el “E-Vent COVID-19 Puerto Rico Emergency Response".

El otro proyecto ganador de ese campus recayó sobre José A. Rodríguez-Martínez con “Rapid generation of high-affinity reagents for the point-of-care diagnostic and the study of SARSCoV-2 virus” (“Generación rápida de reactivos de alta afinidad para el diagnóstico en el punto de atención y el estudio del virus SARSCoV-2”).

Por otro lado, una de las propuestas seleccionadas del Recinto de Ciencias Médicas fue por los doctores Carlos A. Sariol y Ana M. Espino: “Novel and reliable assays for contact tracing and detection of acute infected and immune persons from SARS-CoV-2; COVID-19” (“Ensayos novedosos y confiables para el rastreo de contactos y la detección de personas infectadas e inmunes del SARS-CoV-2; COVID-19”).

El otro ganadore fue “Pilot Cohort study of SARS-CoV-2 incidence, transmission and symptom severity in high-risk groups in Puerto Rico” (Estudio de cohorte piloto sobre la incidencia, transmisión y gravedad de los síntomas del SARS-CoV-2 en grupos de las zonas de alto riesgo en Puerto Rico) por Filipa Godoy-Vitorino.

El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, destacó lo importante de estas subvenciones, en particular, como parte de los múltiples esfuerzos que se realizan desde la institución para detener la pandemia y asegurar la salud de todos en y fuera de la isla.

“Nuestros investigadores y profesionales de la salud poseen vasta experiencia, conocimiento y gran compromiso en relación al trabajo que realizan desde el principal centro docente de Puerto Rico. Por lo que estamos esperanzados en los resultados que puedan obtener nuestros científicos en estas investigaciones y su impacto global para frenar y erradicar el contagio del COVID-19. Estas subvenciones son particularmente importantes, pues en el momento más crítico de la pandemia, permiten que nuestro científicos atiendas áreas esenciales de estudio como prevención, detección, rastreo, manejo e incidencia de contagio del mortal virus", destacó Haddock.

Por su parte, la directora del Programa de Grants del Fctipr, Andreica Maldonado, resaltó que ha sido una de las mejores demostraciones de la capacidad que posee el “ecosistema científico y empresarial” del País.

“Una vez más, comprobamos que es en medio de la crisis cuando la creatividad e innovación afloran con grandes avances tecnológicos para beneficio de muchos. Nuestra misión es apoyar la investigación y el desarrollo para que estos proyectos se hagan realidad”, manifestó.

Mientras, para el rector del Recinto de Río Piedras, Luis A. Ferrao, el otorgamiento de estas subvenciones es reconocimiento del “talento que se gesta” en la institución universitaria pública de Puerto Rico.

“Es muy significativo que estos fondos se estén destinando a la lucha contra el COVID-19 y la pandemia que tanto ha trastocado nuestras vidas. Esto pone de relieve nuevamente la vital e incuestionable importancia que la Universidad de Puerto Rico tiene para nuestro país”, dijo.