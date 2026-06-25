Astrónomos han descubierto un par de planetas gigantes más ligeros que el algodón de azúcar, del tamaño de Júpiter.

Este par de planetas, que orbitan una estrella a 1110 años luz de distancia, son los exoplanetas más grandes encontrados con una densidad menor que la del algodón de azúcar.

Esto los convierte en los planetas más ligeros conocidos de su tamaño, afirmó George Dransfield, de la Universidad de Oxford.

“Estos dos planetas tienen densidades comparables a las de una buena bola de espuma de afeitar recién salida del bote”, explicó Dransfield en un correo electrónico. Ella y su equipo publicaron sus hallazgos el miércoles en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Dransfield sospecha que estos mundos esponjosos y tenues son probablemente blancos o azules, dependiendo de si el cielo está nublado; nada de tonos rosados como el algodón de azúcar. Es probable que estos planetas estén compuestos principalmente de hidrógeno y helio, aunque se necesitarán observaciones posteriores del Telescopio Espacial Webb de la NASA para confirmar su composición química.

Detectados por el satélite Tess de la NASA durante la última década, estos dos planetas, especialmente esponjosos, orbitan una estrella en la constelación austral de Volans, conocida como el pez volador. Los investigadores estudiaron las órbitas de los planetas utilizando telescopios terrestres para determinar su densidad, desde una distancia de 1110 años luz. Un año luz equivale a casi 6 billones de millas (9.7 billones de kilómetros).

Júpiter, en comparación, es hasta 35 veces más denso que estos dos planetas.

Considerados raros en el cosmos, se cree que los superesponjos se forman alrededor del disco de gas y polvo que rodea a una estrella recién nacida, donde hay más gas que polvo. Con el tiempo, pierden gran parte de su material, reduciéndolo aún más.

Actualmente, la NASA ha confirmado casi 6300 mundos fuera de nuestro sistema solar. Según Dransfield, menos de 40 son superespumosos.

“En definitiva, al estudiar sistemas exóticos que contienen tipos de planetas raros, añadimos más piezas al rompecabezas de la formación planetaria y aprendemos más sobre nuestro lugar en el cosmos”, afirmó.