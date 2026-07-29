El sol desaparecerá por algunos minutos el próximo miércoles 12 de agosto en algunas partes del planeta, debido a un eclipse solar total que volverá a oscurecer el cielo, un fenómeno astronómico que solo podrá observarse en su totalidad desde algunas regiones del hemisferio norte y que será transmitido en vivo para millones de personas alrededor del mundo.

De acuerdo con la NASA, la franja de totalidad del eclipse atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal, donde los espectadores podrán apreciar cómo la Luna cubre completamente el disco solar durante algunos minutos.

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Quienes se encuentren fuera de esa trayectoria también podrán observar un eclipse solar parcial en distintas regiones del hemisferio norte. Según la agencia espacial estadounidense, el fenómeno será visible parcialmente en gran parte de Canadá, buena parte de Europa, el noroeste de África y zonas de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte.

Para quienes no se encuentren en ninguna de esas regiones, la NASA realizará una transmisión en directo del eclipse a través de sus plataformas digitales, con imágenes del recorrido del fenómeno y entrevistas con especialistas. La cobertura también podrá seguirse desde el sitio oficial de la agencia: https://www.nasa.gov/live.

La programación de la transmisión, en horario del este de Estados Unidos, será la siguiente:

1:15 p. m.: inicia la cobertura en vivo.

1:45 p. m.: comienza la totalidad en Islandia.

2:28 p. m.: inicia la totalidad en España.

Además del espectáculo visual, el eclipse servirá para desarrollar investigaciones científicas. La NASA informó que un equipo financiado por la agencia seguirá la sombra de la Luna a bordo de un avión de investigación WB-57 para estudiar la dinámica de la corona solar.

Asimismo, estudiantes universitarios participarán en el Proyecto Nacional de Globos Aerostáticos para el Eclipse, una iniciativa respaldada por la NASA que enviará equipos a Islandia y España para lanzar globos científicos antes, durante y después del eclipse con el objetivo de analizar cómo el oscurecimiento temporal del cielo afecta la atmósfera terrestre.