La presencia de ratas y ratones dentro de casa no solo representa un problema de higiene. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), estos animales pueden propagar diversas enfermedades mediante fluidos corporales, excremento o partículas contaminadas suspendidas en el aire.

Expertos señalan que el contagio puede ocurrir incluso sin contacto directo con los roedores. En algunos casos, basta con inhalar partículas provenientes de orina o heces secas al limpiar espacios cerrados y poco ventilados.

Los (CDC) explican que bodegas, sótanos, cocinas, azoteas y habitaciones con humedad son algunos de los lugares donde suele acumularse material contaminado por ratones y ratas. Entre los factores que favorecen la aparición de plagas y microorganismos en interiores, se encuentran:

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Humedad constante.

Basura acumulada.

Restos de comida.

Grietas y agujeros en paredes.

Espacios poco ventilados.

Especialistas recomiendan prestar atención a señales como excremento, olores fuertes, cables mordidos o ruidos en techos y paredes.

Seis enfermedades que pueden transmitir las ratas y ratones

Las ratas y los ratones pueden transmitir diversas enfermedades que representan un riesgo importante para la salud humana. Entre las más conocidas se encuentran:

Hantavirus: considerada una de las infecciones más peligrosas asociadas a los roedores. Se transmite al inhalar partículas contaminadas con orina o heces secas. Sus primeros síntomas incluyen fiebre, cansancio y dolores musculares, pero en casos graves puede causar insuficiencia respiratoria.

considerada una de las infecciones más peligrosas asociadas a los roedores. Se transmite al inhalar partículas contaminadas con orina o heces secas. Sus primeros síntomas incluyen fiebre, cansancio y dolores musculares, pero en casos graves puede causar insuficiencia respiratoria. Leptospirosis: enfermedad bacteriana que suele propagarse por contacto con agua o superficies contaminadas con orina de roedores. Puede generar fiebre, vómito, dolor muscular y, si no se trata a tiempo, afectar el hígado y los riñones.

enfermedad bacteriana que suele propagarse por contacto con agua o superficies contaminadas con orina de roedores. Puede generar fiebre, vómito, dolor muscular y, si no se trata a tiempo, afectar el hígado y los riñones. Salmonelosis: ocurre cuando alimentos o utensilios son contaminados con bacterias del género Salmonella. Sus síntomas más comunes son diarrea, dolor abdominal, fiebre y malestar gastrointestinal.

ocurre cuando alimentos o utensilios son contaminados con bacterias del género Salmonella. Sus síntomas más comunes son diarrea, dolor abdominal, fiebre y malestar gastrointestinal. Fiebre por mordedura de rata: se transmite a través de mordeduras, rasguños o contacto directo con roedores infectados. Puede provocar fiebre alta, vómito, dolores en las articulaciones y erupciones en la piel.

se transmite a través de mordeduras, rasguños o contacto directo con roedores infectados. Puede provocar fiebre alta, vómito, dolores en las articulaciones y erupciones en la piel. Coriomeningitis linfocítica: infección viral relacionada principalmente con ratones domésticos. Entre sus síntomas destacan dolor de cabeza, fiebre y rigidez en el cuello, y en algunos casos puede afectar el sistema nervioso.

infección viral relacionada principalmente con ratones domésticos. Entre sus síntomas destacan dolor de cabeza, fiebre y rigidez en el cuello, y en algunos casos puede afectar el sistema nervioso. Tularemia: infección bacteriana que puede contagiarse por contacto con animales infectados o por picaduras de insectos asociados a roedores. Sus efectos incluyen fiebre, úlceras en la piel y problemas respiratorios.

Cómo reducir el riesgo dentro de casa

Especialistas recomiendan mantener la vivienda limpia y eliminar condiciones que favorezcan la presencia de roedores.

Guardar alimentos en recipientes cerrados.

Sellar grietas y agujeros.

Evitar acumulación de basura.

Mantener áreas ventiladas.

Limpiar con desinfectante y toallas húmedas.

También advierten que no debe barrerse ni aspirarse el excremento seco de ratón, ya que esto puede liberar partículas contaminadas en el aire.