Un equipo de científicos logró identificar por primera vez un azúcar verdadero en el espacio interestelar, un hallazgo que podría aportar nuevos indicios sobre el origen de la vida y sobre cómo algunas moléculas esenciales llegaron a la Tierra hace miles de millones de años.

La investigación, publicada en la revista Nature Astronomy, detectó una molécula conocida como eritrulosa, un azúcar compuesto por cuatro átomos de carbono que fue encontrado en una nube molecular ubicada cerca del centro de la Vía Láctea.

Hasta ahora, los astrónomos habían identificado compuestos con características similares, pero ninguno cumplía con la estructura necesaria para ser considerado un azúcar verdadero.

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El astroquímico Brett McGuire, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), dijo que el descubrimiento es “un resultado increíblemente emocionante” y recordó que “los astrónomos llevan mucho tiempo intentando detectar azúcares en el espacio”.

La detección fue posible gracias al trabajo de la astrónoma Izaskun Jiménez-Serra, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien comparó la huella espectroscópica de la eritrulosa con observaciones realizadas previamente sobre una nube molecular.

“Le dije: ‘¿Por qué no me envías la información y luego compruebo si aparece en nuestros datos?’”, recuerda la investigadora sobre el momento en que decidió revisar nuevamente las señales registradas por su equipo.

La presencia de la molécula fue confirmada posteriormente mediante observaciones realizadas con los radiotelescopios españoles Yebes de 40 metros e IRAM de 30 metros.

¿Por qué este azúcar es importante?

Las nubes moleculares son regiones donde nacen nuevas estrellas y planetas. Los investigadores consideran que moléculas como la eritrulosa pudieron incorporarse a asteroides y cometas durante la formación de sistemas estelares y, posteriormente, llegar a la Tierra primitiva.

Para Jiménez-Serra, ahí radica la importancia del hallazgo: “Por eso, la detección de eritrulosa es tan relevante para el origen de la vida”.

El equipo plantea que este azúcar pudo servir como materia prima para los primeros ácidos nucleicos, precursores de las moléculas que hoy conforman el ADN y el ARN.

Aunque el descubrimiento representa un avance importante, los científicos consideran que todavía quedan muchas preguntas por responder.

El astrofísico Anthony Remijan reconoció que aún resulta difícil explicar por qué apareció primero este azúcar de cuatro carbonos y no otros más pequeños.

“Todavía no logro comprender cómo es posible que hayamos detectado este azúcar de cuatro carbonos y, sin embargo, los azúcares de tres carbonos aún no se nos hayan detectado”, señaló.

Para los investigadores, el próximo gran objetivo será encontrar ribosa directamente en el espacio interestelar, un compuesto fundamental para el ARN y el ADN.