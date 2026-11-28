A cinco años del envío del primer satélite puertorriqueño al espacio, un grupo de investigadores de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) en Bayamón volverá a poner talento local en órbita con el lanzamiento mañana, domingo, del experimento científico MESSAR hacia la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), un dispositivo diseñado para estudiar cómo se comportan las ondas sonoras en materiales que simulan la superficie de los asteroides.

La investigación, liderada por el doctor Amílcar Rincón Charris, profesor honorario de Ingeniería de Inter Bayamón e ingeniero de Collins Aerospace Puerto Rico, comenzó en 2021 tras el lanzamiento del PR-CuNaR2, primer satélite boricua en el espacio, también desarrollado por el academíco y alumnos del recinto.

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El lanzamiento de MESSAR está pautado para las 11:47 a.m., hora de Puerto Rico, desde el complejo de lanzamiento espacial 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

El instrumento viajará a bordo de la nave Cygnus XL de Northrop Grumman, impulsada por un cohete Falcon 9 de SpaceX como parte de la misión de abastecimiento comercial NG-25. De posponerse el despegue, la próxima ventana será el lunes, 30 de noviembre, a las 11:24 de la mañana.

“Cinco años después del lanzamiento del primer satélite puertorriqueño volvemos a tener a un profesor, egresados y estudiantes de nuestra Universidad vinculados a una misión espacial. Este acontecimiento es motivo de profundo orgullo para toda la comunidad universitaria de la Interamericana”, expresó la doctora Jacqueline Álvarez Peña, presidenta interina de la Universidad Interamericana, en declaraciones escritas.

El equipo de trabajo estuvo integrado por los ahora egresados Sebastián Medina Maysonet, Edwardivan Labarca, Lucas Soto Balseiro, Karelia Silvestrini, Jamie Vázquez y Carlos García, junto a los hermanos Alejandro Rincón Torres y Karina Rincón Torres, estudiantes de Ingeniería de Inter Bayamón e hijos del doctor Rincón Charris. El proyecto contó con el respaldo de NASA Puerto Rico Space Grant, Puerto Rico NASA EPSCoR, Engine 4 en Bayamón, Collins Aerospace y Voyager Space.

Cómo funciona MESSAR y su aporte a la defensa planetaria

El nombre MESSAR corresponde a las siglas en inglés de Microgravity Experiment for the Speed of Sound in Asteroid Regolith (Experimento de Velocidad del Sonido en Regolitos de Asteroides en Microgravedad). El regolito es una capa de polvo y partículas de roca que recubre diversos cuerpos celestes, y la prueba examinará cómo viaja el sonido en ese material bajo microgravedad.

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“Los hallazgos podrían aportar información sobre la composición y el comportamiento físico de los asteroides, así como contribuir al desarrollo de modelos matemáticos y computacionales que permitan anticipar su respuesta ante fuerzas externas. Este conocimiento reviste particular interés para las investigaciones sobre defensa planetaria, dirigidas a reducir los riesgos que representarían eventuales impactos de cuerpos celestes contra la Tierra”, explicó el doctor Rincón Charris, en un comunicado de prensa.

Para ejecutar las pruebas sin asistencia continua de los astronautas, el equipo fabricó un instrumento autónomo que registrará las señales acústicas y enviará los datos por telemetría, además de guardar respaldo en una tarjeta de memoria. Se proyecta su instalación en la estación espacial el viernes, 4 de diciembre, para operar durante unos seis meses.

Talento universitario y familiar rumbo al espacio

Para Alejandro Rincón Torres, estudiante de Ingeniería Mecánica con enfoque en Aeroespacial, la experiencia unió su formación técnica con el trabajo junto a su padre y su hermana Karina.

“Uno de los aspectos más significativos de esta experiencia ha sido la oportunidad de trabajar junto a mi hermana Karina Rincón Torres y mi padre, el doctor Amílcar Rincón Charris, mentor del proyecto. Compartir esta pasión por la ciencia y la ingeniería con mi familia ha creado un ambiente de aprendizaje que trasciende el laboratorio”, destacó el joven.

Por su parte, el egresado Sebastián Medina Maysonet, quien participó en el diseño e integración electrónica del sistema, resaltó el impacto del proyecto en su carrera como ingeniero en Collins Aerospace.

“Ver cómo un proyecto que comenzamos como estudiantes universitarios está próximo a llegar a la Estación Espacial Internacional representa un gran orgullo y demuestra el potencial que tenemos los jóvenes puertorriqueños para contribuir a la ciencia y a la exploración espacial”, afirmó.