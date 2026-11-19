Lo que todo el mundo esperaba finalmente se hizo realidad. Grand Theft Auto VI y The Legend of Zelda: Ocarina of Time se enfrentarán por el premio al Juego del Año en The Game Awards 2026, algo así como los Oscar de los videojuegos.

Sin embargo, otros videojuegos consiguieron más nominaciones que Zelda y podrían terminar dañándole la fiesta tanto a Nintendo como a Rockstar Games.

Grand Theft Auto VI lidera con ocho nominaciones, incluyendo dirección, narrativa, música y actuación. Rockstar consiguió todo esto antes de que el público pudiera jugarlo, ya que GTA VI llega precisamente este jueves 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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Mientras tanto, Nintendo llega con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, un remake del clásico de 1998, exclusivo de Nintendo Switch 2. Aunque consiguió cuatro nominaciones, tiene una puntuación de 96 en Metacritic, convirtiéndose en el videojuego mejor evaluado de 2026 por la prensa especializada.

Lucía y Jason en una escena del juego Grand Theft Auto VI. ( Press Kit )

Resident Evil Requiem, de Capcom, llegó en febrero y consiguió seis nominaciones. Su combinación de horror y acción superó los seis millones de copias vendidas durante sus primeras semanas y tiene 89 puntos en Metacritic.

En mayo estrenó 007 First Light, desarrollado por IO Interactive, los creadores de Hitman. James Bond regresó con una historia sobre sus comienzos como agente secreto, consiguiendo cuatro nominaciones y 87 puntos en Metacritic.

En septiembre llegó Control Resonant, de Remedy Entertainment, con seis nominaciones. Este juego de acción sobrenatural superó el millón de copias vendidas en menos de un mes y tiene 84 puntos en Metacritic para PS5.

Y en octubre llegó Phantom Blade Zero, del estudio chino S-GAME. Con cinco nominaciones y 88 puntos en Metacritic para PC, demostró que los estudios asiáticos continúan ganando terreno frente a las grandes producciones occidentales.

Las reglas permiten competir a cualquier videojuego que salga hasta el 20 de noviembre, así que GTA VI clasifica. Lo que no me cuadra es que las votaciones del público comenzaron el martes 17, dos días antes de su lanzamiento. Permitir votar por el mejor videojuego del año sin haber tenido oportunidad de jugarlo no me parece una competencia balanceada.

Si nos dejamos llevar por las calificaciones de la prensa, Zelda les gana a todos estos candidatos. Con GTA VI tendremos que esperar un poco más, porque todavía no tenía puntuación en Metacritic cuando anunciaron las nominaciones. The Game Awards utiliza un jurado internacional de más de 160 medios y creadores de contenido, cuyo voto representa el 90% del resultado, mientras el público aporta el 10% restante.

La premiación será el próximo 10 de diciembre en Los Ángeles y estaré cubriéndola a través de mis redes sociales como @hambopuertorico.

Después de un año lleno de grandes lanzamientos, falta ver si GTA VI y Zelda, los dos gigantes de noviembre, logran quedarse con la corona o si alguno de los otros cuatro termina robándoles el GOTY.