¿La tecnología nos empuja a olvidar cómo recordar?
Con las herramientas disponibles, nos recostamos de que podremos encontrar el contenido que buscamos y que antes memorizábamos.
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Hubo una época en la que nos sabíamos de memoria los números de teléfono de familiares y amigos. Si ibas para algún lugar, tenías que aprenderte el camino o sacar un mapa.
Hoy no nos sabemos ni cinco números telefónicos y, sin GPS, algunos no encontramos ni cómo regresar a casa.
La tecnología nos ha facilitado la vida, pero también ha cambiado nuestra manera de recordar las cosas. Y ahora, con la inteligencia artificial, podríamos recolectar recuerdos y detalles de nuestra vida que de otra manera quedarían en el olvido.
Por ejemplo, Google Fotos me recuerda todos los días momentos que viví hace ‘X’ cantidad de años, enseñándome fotografías que tenía prácticamente olvidadas en mi cloud. Muchas veces termino compartiéndolas con mi hija y mi esposa por WhatsApp, porque es como recibir un refresh diario de mi propia historia.
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Actualmente existen plataformas como Read AI que entran contigo a reuniones virtuales por Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, documentan las conversaciones, identifican quién dijo qué y preparan un resumen con los compromisos de cada participante.
Básicamente, tienes a alguien tomando notas sin tener que pagarle un sueldo.
Y por esa misma línea, compañías como Amazon crearon un producto llamado Bee, mientras otras como Plaud y Omi desarrollan dispositivos que puedes utilizar como pulseras, cadenas o pequeños accesorios en la ropa. Estos gadgets pueden registrar conversaciones, preparar resúmenes y ayudarte a recordar información que normalmente se te olvida.
Llegas a tu casa y le preguntas a tu asistente qué pasó durante el día. Te recuerda que alguien te recomendó un restaurante, que prometiste llamar a un cliente o que se te ocurrió una idea brutal mientras hablabas con otra persona.
Ahora combina toda esa información con asistentes de AI como Muse, que pueden conectarse a herramientas como Gmail, manejar compromisos y ejecutar tareas de manera proactiva. Es como tener un asistente personal y otro profesional trabajando para ti, sin estar dándoles instrucciones a cada rato. Desde añadirte una cita al calendario hasta enviar un email que quedaste en escribir. Las conversaciones dejan de ser simples recuerdos y se convierten en acciones.
Pero con tanta tecnología haciendo el trabajo por nosotros, ¿qué le estamos haciendo a nuestra memoria?
Pues mira, en 2011, un estudio publicado en la revista científica Science identificó lo que se conoce como el efecto Google. Los investigadores descubrieron que cuando sabemos que podemos recuperar información posteriormente, tendemos a recordar menos el contenido y más dónde encontrarlo.
Quince años después, en junio de 2026, Craig Fellers y Benjamin Storm, de la Universidad de California en Santa Cruz, publicaron en Journal of Experimental Psychology un estudio sobre el uso de recordatorios externos. Encontraron que ayudan a cumplir tareas, pero cuando los eliminamos podemos tener más dificultad para recordar ciertos compromisos por nuestra cuenta.
La realidad es que siempre hemos olvidado cosas, porque nadie puede recordar absolutamente todo. La diferencia es que ahora podemos crear una especie de bitácora de nuestra vida y recuperar, incluso años después, detalles que de otra manera se hubiesen perdido.
Y si lo piensas, llevamos siglos haciendo exactamente eso con los libros. Documentamos la historia para no depender exclusivamente de nuestra memoria. La diferencia es que ahora nosotros mismos podríamos convertirnos en un libro que se escribe automáticamente todos los días.
La pregunta es cuánto de nuestra propia vida terminaremos recordando sin ayuda.