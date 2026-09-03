Me encontré con un aparato que supuestamente graba tus sueños y los convierte en video. Obviamente, tenía que investigar cómo rayos alguien había logrado algo así.

Se llama Dream Recorder y, a primera vista, parece un invento sacado de Black Mirror. Es un dispositivo que dejas en la mesita de noche y promete transformar tus sueños en una pequeña película creada con inteligencia artificial.

¿Cómo funciona?

Cuando despiertas, presionas el aparato y comienzas a contarle todo lo que recuerdas. La inteligencia artificial toma tu relato, lo interpreta y genera un video de cinco segundos tratando de recrearlo visualmente.

Hasta la apariencia fue pensada alrededor de cómo recordamos nuestros sueños. Las imágenes son borrosas, surrealistas y fragmentadas, porque rara vez despertamos recordando perfectamente cada detalle.

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Otra cosa que me gustó del concepto es que Dream Recorder no es un producto que sus creadores estén tratando de venderte. Decidieron hacerlo open source para que cualquiera pueda construir el suyo. Publicaron el código, los planos, la lista de componentes y hasta los archivos para imprimir la carcasa en 3D.

Los componentes cuestan aproximadamente $330, dependiendo de dónde los compres. También necesitas tus propias cuentas para los servicios de inteligencia artificial y, según los costos publicados por sus creadores, convertir cada sueño en video cuesta alrededor de 15 centavos.

Hasta soñar ahora tiene microtransacciones.

Pero todo esto me dejó con una pregunta. Si Dream Recorder realmente no está leyendo nuestros sueños, ¿existe alguien tratando de hacerlo?

Resulta que sí.

En 2025, un grupo de investigadores presentó Making Your Dreams A Reality y aquí la cosa se pone mucho más complicada. Para comenzar, necesitas dormir dentro de una máquina de resonancia magnética mientras registra la actividad de tu cerebro.

Luego utilizan inteligencia artificial para tratar de reconstruir imágenes a partir de esas señales y unirlas hasta crear una historia en video de lo que posiblemente estabas soñando.

Ahora, tampoco salgas corriendo a sacar cita para un MRI. Estamos hablando de un experimento que utilizó apenas 3.3 horas de sueño de tres participantes y los propios investigadores lo describen como un trabajo en progreso. Pero aquí sí están tratando de obtener las imágenes desde la actividad del cerebro y no esperando a que despiertes para que les cuentes lo que recuerdas.

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Pero mientras unos están tratando de descubrir qué soñamos, otros quieren que podamos controlar lo que pasa mientras soñamos.

Una compañía llamada Prophetic ya acepta órdenes para Dual, un headband de $449 que básicamente promete ayudarte a controlar tus sueños. La idea es que, mientras estás soñando, puedas reconocer que estás dentro de un sueño, recordar mejor lo que ocurre y hasta tomar decisiones que cambien lo que está pasando. Para lograrlo, el dispositivo utiliza ultrasonido de baja intensidad para estimular ciertas áreas del cerebro mientras duermes.

Aparentemente, la idea gustó, porque la primera tanda que comenzará a enviarse a finales de este año ya está sold out.

La realidad es que, en estos momentos, nadie puede grabar nuestros sueños como si nuestro cerebro tuviera una cámara. Pero si algún día llegamos a ese punto, ¿realmente los vamos a querer ver?