Miami. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) aplazó cinco días la próxima caminata espacial en la Estación Espacial Internacional (EEI), prevista para este jueves, después de que un sensor de dióxido de carbono del traje del astronauta Anil Menon diera una lectura inesperada en la salida anterior.

La caminata, el número 97 de las realizadas por astronautas de Estados Unidos, se hará ahora el 18 de agosto y consistirá en reemplazar una antena de comunicación con tierra de la estación, informó la agencia espacial estadounidense en un blog de la EEI.

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El sensor dio la lectura inesperada cerca del final de la salida del jueves pasado, en la que Menon y Jessica Meir prepararon la instalación de unos nuevos paneles solares.

Menon no advirtió ningún otro problema y el sensor volvió a marcar valores normales en cuanto se quitó el traje.

Los ingenieros en tierra evalúan si cambian de traje para la próxima salida, en la que Menon trabajará junto a Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés).

La tercera caminata prevista para agosto, la del día 25, se mantiene sin cambios.