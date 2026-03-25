WASHINGTON. La primera dama Melania Trump suele acaparar la atención en cualquier lugar al que llega, pero el miércoles todas las miradas —y las cámaras— se centraron en su acompañante humanoide.

El humanoide acompañó a la primera dama a su llegada al Salón Este de la Casa Blanca para el último día de una cumbre que había convocado con sus homólogos de todo el mundo a través de su iniciativa global “Fomentando el Futuro Juntos”. El grupo ha estado debatiendo formas de empoderar a la infancia mediante la educación, la innovación y la tecnología, incluida la inteligencia artificial.

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Melania Trump y el humanoide caminaron lentamente uno al lado del otro por la alfombra roja desde el extremo opuesto del pasillo. La primera dama se detuvo justo antes de la entrada al Salón Este, mientras el robot rodeaba la mesa con los panelistas y se colocaba en el centro de la sala.

Tras un instante, escaneó al público antes de hablar.

“Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca. Es un honor estar en la reunión inaugural de la coalición global “Fomentando el Futuro Juntos””, dijo.

First lady Melania Trump showcased a talking humanoid robot during day two of the White House tech summit on Wednesday.



“Figure 3, thank you for joining me at day two of Fostering the Future Together. It’s fair to state you are my first American-made humanoid guest in the White… pic.twitter.com/19TriHcKLG — CBS News (@CBSNews) March 25, 2026

“Soy Figure 03, un humanoide creado para los Estados Unidos de América”, continuó. “Me siento agradecido de formar parte de este movimiento histórico para empoderar a los niños con tecnología y educación”.

“Bienvenidos”, dijo antes de ofrecer saludos similares en otros 10 idiomas. El robot agradeció a todos y regresó por la alfombra roja.

La empresa emergente de robótica Figure AI, con sede en Sunnyvale, California, presentó Figure 03 en octubre de 2025 como su robot humanoide de tercera generación para uso doméstico, diseñado para ayudar con tareas como lavar la ropa, limpiar y fregar los platos, según su sitio web y la documentación de la empresa.

El director ejecutivo, Brett Adcock, expresó en redes sociales su orgullo por ver a F.03 hacer historia como el primer robot humanoide en la Casa Blanca.

La empresa emergente compite con otras, como Boston Dynamics y Tesla de Elon Musk, así como con varias empresas chinas, en la creación de robots con apariencia humana que realizan algunas de las tareas propias de las personas.