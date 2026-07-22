La Sociedad de Astronomía del Caribe informó que en la madrugada de este miércoles fue captado un bólido, un meteoro especialmente brillante, a las 2:29 a.m. hacia la dirección norte-noroeste.

La entidad educativa compartió imágenes del evento y destacó que otro ángulo de la grabación reveló que el resplandeciente fenómeno estuvo acompañado por un segundo meteoro que apareció de forma simultánea.

La zona del cielo hacia el norte es donde mejor se han estado observando los meteoros más llamativos en las últimas noches, según la Sociedad de Astronomía del Caribe.

Además de los meteoros asociados a la constelación de Hércules, que ya habían sido detectados recientemente, los observadores podrán notar la presencia de otras lluvias de meteoros con menor actividad durante las próximas noches y madrugadas.

Entre ellas figuran los Alpha Capricórnidas, los Delta Acuáridas, los Piscis Austrínidas, los Eta Eridánidas y el comienzo de actividad de varios meteoros de las Perseidas, una de las lluvias más famosas del año.