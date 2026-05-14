Imagina un torneo donde primero tienes que ganar en un videojuego y luego entrar a una cancha para terminar el partido físicamente. Aunque suene como algo sacado de una película de ciencia ficción, esa experiencia ya existe y forma parte de una nueva categoría conocida como Phygital Sports.

El término combina las palabras “physical” y “digital”, y busca unir el deporte tradicional con el electrónico en una sola competencia.

Uno de los ejemplos más llamativos es Phygital Basketball. En esta disciplina, los equipos primero juegan una partida 2 contra 2 de NBA 2K hasta que uno llegue a 19 puntos. Ese marcador luego se traslada directamente a una cancha física, donde ambos equipos continúan un partido real de baloncesto, 2 contra 2, hasta llegar a 39 puntos o completar siete minutos de juego. Si terminan empatados, el ganador se decide con tiros libres.

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Pero el baloncesto no es el único formato existente. Actualmente, los llamados Games of the Future incluyen múltiples disciplinas híbridas que mezclan videojuegos con actividad física real, llevando el concepto competitivo más allá de una sola categoría deportiva.

nba 2k ( Phygital Games of the Future )

Lejos de ser una idea experimental pequeña, Games of the Future ya se celebran como un evento internacional con representación de múltiples países, cientos de jugadores y millones de dólares en premios.

Este año marcará la tercera edición consecutiva del evento, mientras la edición de 2026 ya tiene sede confirmada en Astana, Kazajistán, y se celebrará del 29 de julio al 9 de agosto.

La edición más reciente repartió cerca de $5 millones entre más de una decena de disciplinas híbridas. En el caso de Phygital Basketball, la competencia contó con un “prize pool” de $400,000.

La noticia resulta interesante porque representa mucho más que, simplemente, mezclar videojuegos con actividad física.

Frankie López (Hambo) ( FENDEL.RAW )

Durante años, los videojuegos cargaron con el estereotipo de ser una actividad sedentaria, separada completamente del deporte tradicional. Sin embargo, las nuevas generaciones crecieron consumiendo ambas experiencias al mismo tiempo.

Para muchos jóvenes hoy día, jugar NBA 2K, ver partidos de la NBA, seguir “streamers” y practicar baloncesto forman parte del mismo ecosistema de entretenimiento. Por eso conceptos como Phygital Sports comienzan a sentirse naturales para generaciones que nunca vieron el gaming y el deporte como mundos opuestos.

La realidad es que la industria lleva décadas intentando integrar movimiento físico dentro del gaming. Desde accesorios como el Power Pad de Nintendo en los años 80, hasta fenómenos como Dance Dance Revolution, Wii Sports, Kinect y experiencias modernas de realidad virtual, la industria siempre experimentó con maneras de sacar al jugador del sofá.

La diferencia ahora no necesariamente está en la tecnología. Tal vez el verdadero cambio ocurrió en la mentalidad de las nuevas generaciones.

Y quizás la pregunta más importante es, ¿estamos viendo el nacimiento de una nueva categoría deportiva?