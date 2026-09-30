El veterano rescatista Nino Correa y T-Mobile Puerto Rico se unen para compartir consejos prácticos en preparación ante emergencias, en especial antes de que culmine la temporada de huracanes.

El consultor en manejo de emergencias, a través de contenido en redes sociales, hará recomendaciones sencillas que puedan seguir los ciudadanos.

Entre ellas están:

Armar tu plan familiar de emergencia y asegúrate de incluir a tus mascotas.

Preparar un bulto de emergencia con copias de documentos importantes (identificación, pólizas y récords médicos) en una bolsa resistente al agua.

Preparar un bulto aparte para tus mascotas con comida, agua, medicamentos y su récord de vacunas.

Identificar tus rutas de evacuación con tiempo, incluyendo refugios que acepten mascotas.

Mantener tus equipos cargados y conectados antes de que llegue la tormenta.

“En Puerto Rico, estar preparado no es opcional. Por eso en T-Mobile seguimos invirtiendo en una red más fuerte y resiliente. De la misma manera, integramos como portavoz a Nino Correa considerando el nivel de confianza y experiencia en estos temas para que nos ayude a educar a nuestros clientes y que estos tengan la información correcta antes de necesitarla”, expresó Lyanette Dávila, directora de Ventas y Mercadeo, T-Mobile Puerto Rico.

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El rescatista y consultor de emergencias, por su parte, reiteró que “la preparación salva vidas, y también salva tiempo. La conectividad de T-Mobile me permite llevar información directa y práctica a más familias puertorriqueñas, justo cuando más la necesitan”.

De igual forma, la compañía destaca cómo AutoPilot y Dynamic CX ajustan y preparan la red con inteligencia artificial, y cómo T-Satellite y T-Priority mantienen conectados a las personas y a los primeros respondedores durante emergencias.

¿De qué se trata?