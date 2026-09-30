Reaparece Nino Correa para ofrecer consejos de preparación ante emergencias
Participa en una iniciativa con T-Mobile Puerto Rico.
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El veterano rescatista Nino Correa y T-Mobile Puerto Rico se unen para compartir consejos prácticos en preparación ante emergencias, en especial antes de que culmine la temporada de huracanes.
El consultor en manejo de emergencias, a través de contenido en redes sociales, hará recomendaciones sencillas que puedan seguir los ciudadanos.
Entre ellas están:
- Armar tu plan familiar de emergencia y asegúrate de incluir a tus mascotas.
- Preparar un bulto de emergencia con copias de documentos importantes (identificación, pólizas y récords médicos) en una bolsa resistente al agua.
- Preparar un bulto aparte para tus mascotas con comida, agua, medicamentos y su récord de vacunas.
- Identificar tus rutas de evacuación con tiempo, incluyendo refugios que acepten mascotas.
- Mantener tus equipos cargados y conectados antes de que llegue la tormenta.
“En Puerto Rico, estar preparado no es opcional. Por eso en T-Mobile seguimos invirtiendo en una red más fuerte y resiliente. De la misma manera, integramos como portavoz a Nino Correa considerando el nivel de confianza y experiencia en estos temas para que nos ayude a educar a nuestros clientes y que estos tengan la información correcta antes de necesitarla”, expresó Lyanette Dávila, directora de Ventas y Mercadeo, T-Mobile Puerto Rico.
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El rescatista y consultor de emergencias, por su parte, reiteró que “la preparación salva vidas, y también salva tiempo. La conectividad de T-Mobile me permite llevar información directa y práctica a más familias puertorriqueñas, justo cuando más la necesitan”.
De igual forma, la compañía destaca cómo AutoPilot y Dynamic CX ajustan y preparan la red con inteligencia artificial, y cómo T-Satellite y T-Priority mantienen conectados a las personas y a los primeros respondedores durante emergencias.
¿De qué se trata?
- Respuesta de red más rápida con IA: Las nuevas capacidades de AutoPilot de T-Mobile en su red autoorganizada (SON) ayudan a que la red se ajuste en tiempo real en cerca de la mitad del tiempo, y con Dynamic CX la red también anticipa la demanda antes de que llegue una tormenta y prepara capacidad con antelación.
- Dos maneras extra de mantenerte conectado: T-Satellite y T-Priority les dan a los clientes y a los primeros respondedores más formas de mantenerse conectados durante emergencias y la temporada de huracanes.
- Presencia todo el año: Los equipos de T-Mobile trabajan todo el año junto a manejadores de emergencias, primeros respondedores y agencias de gobierno — apoyando casi 200 incidentes y eventos en todo el país solo en 2026.