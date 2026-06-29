Para quienes quedan atrapados entre los escombros tras un terremoto, la supervivencia depende de muchos factores, entre ellos las condiciones meteorológicas y el acceso al agua y al aire.

Según los expertos, si las lesiones no son demasiado graves, las víctimas pueden sobrevivir una semana o más, siempre que no haga ni demasiado calor ni demasiado frío.

En Venezuela, los equipos de rescate han estado trabajando contrarreloj para rescatar a los supervivientes de entre los escombros después de que dos potentes terremotos sacudieran el pasado miércoles el estado septentrional de La Guaira. Más de 770 edificios sufrieron derrumbes totales o parciales a causa de los terremotos, y las réplicas siguieron sacudiendo la región.

PUBLICIDAD

19 Fotos Se estima que más de 100 edificios quedaron destruidos.

La mayoría de las operaciones de rescate tienen lugar en las 24 horas siguientes a una catástrofe. Según los expertos, las posibilidades de supervivencia disminuyen con cada día que pasa a partir de ese momento. La mayoría de las víctimas presentan heridas graves o quedan sepultadas bajo piedras caídas u otros escombros.

¿Qué factores influyen en la supervivencia ante un terremoto?

Las víctimas atrapadas tienen más posibilidades de sobrevivir si se encuentran en un hueco libre de escombros que evite lesiones graves mientras esperan el rescate, como debajo de un escritorio resistente, según ha explicado el geofísico Victor Tsai, de la Universidad de Brown. Los expertos denominan a esto «espacio vacío propicio para la supervivencia».

Si, como consecuencia del derrumbe del edificio, se produjeran incendios, humo o fugas de sustancias químicas peligrosas, esto podría reducir las posibilidades de supervivencia de las personas, según ha señalado el Dr. Joseph Barbera, experto en respuesta a emergencias y profesor asociado de la Universidad George Washington.

Además, disponer de aire para respirar y agua para beber es fundamental a medida que pasan los días.

«Se podría sobrevivir un tiempo sin comida», dijo Barbera. «Sin agua, se podría sobrevivir menos tiempo».

Las temperaturas en el lugar donde hay alguien atrapado pueden influir en sus posibilidades de supervivencia, y las temperaturas fuera de los escombros pueden afectar a las operaciones de rescate.

Más de 2,600 miembros de los equipos de rescate de todo el mundo llegaron a Venezuela con perros de búsqueda adiestrados y maquinaria, según informó el Gobierno. Además, las labores de rescate en La Guaira, la zona más afectada, parecían mucho más organizadas el domingo, después de que los vecinos expresaran su frustración y enfado por la falta de respuesta en los días anteriores.

PUBLICIDAD

Según Barbera, puede ser importante que los supervivientes reciban atención médica vital antes de ser rescatados de entre los escombros. De lo contrario, la acumulación de toxinas procedentes de los músculos aplastados podría provocarles un estado de shock tras ser rescatados.

Tras el terremoto y el tsunami que azotaron Japón en 2011, un adolescente y su abuela de 80 años fueron hallados con vida tras pasar nueve días atrapados en su casa, que había quedado reducida a escombros. Y el año anterior, una joven haitiana de 16 años fue rescatada de entre los escombros del terremoto de Puerto Príncipe tras 15 días.

Qué hacer durante un terremoto

Las mejores prácticas para sobrevivir a un terremoto dependen del lugar del mundo en el que te encuentres. Las normas de construcción en regiones con fallas sísmicas activas suelen estar diseñadas para resistir los terremotos, pero no es así en todas partes.

En muchos países, incluidos los Estados Unidos, las mejores prácticas consisten en tirarse al suelo, buscar refugio y mantenerse agachado, a menos que se encuentre cerca de una salida del edificio. Busque refugio debajo de una mesa pesada o cerca de muebles resistentes que puedan crear un espacio seguro en el que sobrevivir si se derrumba el techo. Cúbrase la cara con un paño o una mascarilla para protegerse del polvo y los escombros.

Si quedas atrapado entre los escombros tras un terremoto, ahorra energías y no te esfuerces en exceso. Raciona la comida y el agua, presta atención a las llamadas de auxilio y busca algo cerca de ti con lo que puedas hacer ruido. Si llevas un teléfono contigo, ahorra batería e intenta pedir ayuda a intervalos breves cada día.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.