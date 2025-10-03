WhatsApp incorporó una actualización que habilita la programación de llamadas grupales, una función que ya estaba disponible en plataformas como Microsoft Teams.

La herramienta busca facilitar la organización de encuentros virtuales tanto en entornos laborales como familiares.

¿Cómo funciona la nueva opción?

La función está disponible en la pestaña de llamadas de WhatsApp. Para usarla, el usuario debe:

Abrir la aplicación y dirigirse a la sección de llamadas.

Pulsar el botón + ubicado en la parte superior derecha.

Seleccionar la opción Programar llamada.

Elegir los contactos o grupos a invitar.

Configurar fecha, hora de inicio y, opcionalmente, hora de finalización.

Además, WhatsApp permite añadir una breve descripción de hasta 2048 caracteres y elegir si la reunión será por audio o video.

Un paso hacia la organización de reuniones

Hasta ahora, la aplicación solo permitía iniciar llamadas directamente, sin agendarlas con anticipación.

Con esta actualización, los usuarios podrán coordinar de forma más estructurada conversaciones con familiares, amigos o colegas.

La posibilidad de programar reuniones acerca a WhatsApp a servicios como Teams y Zoom, que son ampliamente utilizados en entornos laborales.

La novedad ha sido bien recibida por los usuarios que pedían más funciones de productividad dentro de la plataforma.

Para utilizar esta opción, los usuarios deben contar con la versión más reciente de WhatsApp instalada en su dispositivo.