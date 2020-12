Una petición radicada en la página web de la Casa Blanca busca que el Congreso de Estados Unidos asigne los fondos necesarios para reconstruir el radiotelescopio del Observatorio de Arecibo, que colapsó el pasado martes.

Para que la Casa Blanca se exprese al respecto, necesitan recoger 100,000 firmas en 30 días. Hasta el momento, 26,725 personas han firmado la solicitud que fue creada el 2 de diciembre.

“El Observatorio cayó, pero vamos a luchar para que se reconstruya. La petición nos va a ayudar a ejercer la presión política que necesitamos en Washington para tener esa atención de la gente que maneja los fondos de esta parte de la ciencia”, indicó el joven Wilbert Andrés Ruperto Hernández, de la organización Save the Arecibo Observatory, en entrevista con Primera Hora.

A eso de las 7:55 de la mañana del 1 de diciembre, uno de los cables que va hacia una de las tres torres que sostenían la plataforma de 305 metros –compuesta por el brazo de azimuto que soportaba el domo gregoriano– falló y causó que la estructura de unas 900 toneladas colapsara catastróficamente y cayera desde una altura de 450 pies.

“Este telescopio tenía muchas capacidades que no pueden ser reemplazadas por ninguna instalación existente o planificada. Tenía el sistema de radar planetario más poderoso y sensible del mundo, proporcionando una capacidad incomparable para rastrear y caracterizar asteroides cercanos a la Tierra... Pedimos al Congreso que asigne fondos para construir un nuevo radiotelescopio de Arecibo con mayores capacidades que el telescopio anterior para mantener el liderazgo estadounidense en defensa planetaria, astronomía y estudios ionosféricos; e inspirar a una nueva generación de científicos”, lee la petición.

Defraudados con la NSF

Ruperto Hernández se mostró decepcionado y frustrado con la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF, en inglés), agencia federal propietaria de la instalación científica de calibre mundial.

Y es que todo comenzó el pasado mes de agosto cuando otro cable de soporte se desprendió. A principios de noviembre, un segundo cable, esta vez de los principales, se rompió en la misma torre. Múltiples evaluaciones de compañías de ingeniería independientes encontraran que la estructura del telescopio estaba en “peligro de sufrir una falla catastrófica” y que sus cables ya no eran capaces de soportar las cargas para las que fueron diseñados.

Tras los reportes, la NSF decidió no arreglar el radiotelescopio y anunció que lo decomisaría.

“Yo me siento bien defraudado de la agencia que maneja esta entidad. Hace cuatro años yo estuve en las vistas públicas que se hicieron para defender al Observatorio de Arecibo, en aquel entonces no se le había caído un tornillo al Observatorio, estaba todo relativamente bien y aun así lo querían cerrar. En aquel entonces dimos la batalla para que no lo cerraran y se consiguió, pero ahora yo siento que ellos tiraron la toalla porque se sabía, cuando el primer cable se rompió en agosto, que la estructura podía colapsar en algún momento y ellos no tomaron acción”, manifestó.

Una denuncia similar realizó el director del Observatorio de Arecibo, Francisco Córdoba, tras el colapso, al apuntar que la NSF no aceptó una serie de propuestas que, en su tiempo, pudieron haber sido ejecutadas y, tal vez, habrían salvado el radiotelescopio.

“Quizás, si hubieran intervenido en agosto o septiembre no estuviéramos aquí, no hubiera pasado nada de esto y tuviéramos todavía a la primera línea de defensa de asteroides, que era el Observatorio de Arecibo”, mencionó el joven estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

“Yo vi los análisis que hicieron. Fueron tres firmas que ellos contrataron: dos recomendaron demolerlo porque de verdad el riesgo era bien grande, pero una firma encontró que, si se tomaban acción inmediata para sacarle el peso y estabilizar la estructura, se podía salvar. Pero ellos no decidieron tomar el riesgo. Aquí hay agencias, está la milicia, que se encargan de bregar con situaciones más complicadas que esta, si ellos hubieran pedido ayuda a tiempo quizás eso se hubiese evitado. Yo encuentro que eso fue algo negligente”, añadió.

El joven también denunció que la agencia federal llevaba “más de 15 años” reduciéndoles fondos monetarios al Observatorio de Arecibo.

Asimismo, Tamara González Acevedo, otra joven miembro de Save the Arecibo Observatory, mencionó que, aunque la NSF justificó la demolición del radiotelescopio porque la reparación sería demasiado costosa, nunca proveyeron un desglose de los gastos.

“Esa falta de información de la NSF trajo muchas dudas y trajo que nosotros nos pudiéramos manifestar y alzar nuestra voz de que se necesitan más estudios, evidencia de que lo que estaban diciendo era real, y eso nunca se presentó y no creo que lo vayan a presentar porque ahora se les hizo el trabajo más fácil: no lo tienen que demoler, sino que se derrumbó”, dijo.

Una noticia devastadora

Para González Acevedo, quien formó parte del Arecibo Observatory Space Academy, la noticia del colapso fue una “bien triste”.

“Para mí, fue bien fuerte, una noticia que queríamos prevenir, pero no se pudo lograr. Fue bien impactante. Fue como quitarnos algo en Puerto Rico que es tan importante para la ciencia. Fue superfuerte, pero seguimos optimistas y positivos de que puede haber otro remedio, esto es material, que se puede reconstruir. Esperamos hacer uno hasta, quizás, mejor para seguir apoyando estas áreas de la ciencia que son tan importantes en Puerto Rico y en el mundo entero”, dijo.

La joven inició en el programa de investigación científica destinado a estudiantes de escuela superior desde su inauguración en 2013.

“Fui estudiante de investigación en escuela superior hasta mayo de 2014. Fuimos a competencias de NASA, ganamos primeros lugares, participamos de simposios exponiendo nuestra investigación científica. También ganamos premios representando al Observatorio de Arecibo. Fue algo superchévere”, describió.

Ruperto Hernández también perteneció a la Academia. Ingresó en enero de 2015 y se graduó en mayo de ese mismo año. Posteriormente, continuó laborando como asistente de investigación.

“Hice investigación sobre la basura espacial y también tuve la oportunidad magnífica de poder ser parte del grupo de Radar Planetario, observando asteroides potencialmente peligrosos. Son asteroides que están relativamente cerca de la Tierra y que pueden representar un riesgo mayor para nuestro planeta. Lo que nosotros hacíamos con el radar es que podíamos determinar su velocidad con respecto a la Tierra, su distancia, su periodo de rotación, también se puede inferir su composición química para así saber cómo sería su impacto si lograrían llegar a la Tierra y si se podía, entonces, hacer una misión para sacarlos de la órbita hacia la Tierra”, explicó.

Es por esto que para él la noticia también fue devastadora.

“Yo sentí que se me fue el mundo. Cuando lo pienso, fue un sentimiento similar a cuando te dicen que se murió alguien bien cercano a ti porque yo quería hacer algo. Yo no me lo creía, rápidamente entré en negación. Yo decía: ‘No puede ser. No puede ser que se haya caído’. Aun así, me tocó aceptarlo luego de ver las fotos. Para mí, es algo bien lamentable. Algo que me duele mucho”, sostuvo.

Tienen esperanzas

Sin embargo, los jóvenes científicos están confiados en que el telescopio logrará reconstruirse.

“Todas las cosas que nos han pasado en los últimos tres años –huracanes, terremotos, ‘political unrest’– hemos sufrido muchas cosas y de las poquitas cosas buenas que teníamos era el Observatorio Arecibo y también lo perdimos. Pero eso no significa que no vamos a luchar. Ahora nuestros pedidos, nuestros reclamos, van a ser amplificados e intensificados para que nos hagan casos y sacar de este desastre una buena oportunidad para mejorar la ciencia espacial y la educación en Puerto Rico”, puntualizó.

Por el momento, la NSF ha expresado que luego que se estabilice la estructura comenzarán el proceso de remoción escombros y evaluar el impacto ambiental que pudo haber ocasionado el colapso.

“Honestamente, espero que la Fundación Nacional de la Ciencia se haga a cargo de lo que queda del Observatorio, que recoja los escombros, que no afecte tanto el medioambiente ni las comunidades cercanas y que tome acción de que si no quieren o no tienen ningún interés en el Observatorio de Arecibo le pueda transferir el título a alguien que sí quiera hacer algo con las facilidades y apoyar la ciencia en Puerto Rico”, indicó González Acevedo.

“Si ellos realmente están interesados en la ciencia que se hace aquí, que es única en el mundo, tienen que buscar la manera de reconstruirlo y buscar los fondos necesarios, las colaboraciones con agencias o cualquier persona que esté dispuesta a levantar el Observatorio de Arecibo”, añadió.