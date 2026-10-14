El premio mayor de Powerball aumentó a $562 millones para el sorteo de este miércoles luego de que ningún jugador acertara los seis números sorteados el lunes por la noche, convirtiéndose en uno de los premios de lotería más grandes otorgados en Estados Unidos durante 2026.

Los números ganadores del sorteo fueron 22, 28, 38, 51 y 69, mientras que el número rojo de Powerball fue el 9.

El próximo sorteo se celebrará este miércoles. Si aparece un ganador, podrá elegir entre recibir el premio anunciado mediante pagos anuales durante 30 años o aceptar una suma global en efectivo de $230.4 millones, antes de impuestos.

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¿Cuánto dinero recibiría realmente el ganador?

Aunque el premio anunciado asciende a $562 millones, quien opte por el pago único recibiría inicialmente una cantidad mucho menor: $230.4 millones antes de las contribuciones.

Según las estimaciones presentadas, En Estados Unidos, una retención federal obligatoria del 24% reduciría esa suma a aproximadamente $175.1 millones.

Sin embargo, la retención inicial no necesariamente representa la totalidad de los impuestos que deberá pagar el ganador. Si su tasa contributiva federal marginal alcanza el 37%, el dinero restante podría bajar a cerca de $145.1 millones, dependiendo de sus ingresos tributables y circunstancias contributivas.

Quienes escojan los pagos anuales recibirían el premio distribuido en 30 entregas, con pagos iniciales equivalentes a unos $18.7 millones anuales, según las cifras divulgadas. Al aplicar una tasa federal del 37%, esa cantidad se reduciría a aproximadamente $11.8 millones al año.

El resultado final también podría variar según el lugar de residencia del ganador. Algunos estados imponen contribuciones adicionales sobre los premios de lotería, mientras que otros, como Florida y Texas, no gravan estos premios con un impuesto estatal sobre ingresos. California tampoco aplica impuestos estatales sobre los premios de lotería.

Las probabilidades de ganar

Las posibilidades de acertar los seis números de Powerball son de una entre 292.2 millones, una probabilidad extremadamente baja.

El premio actual ya superó los $533 millones que obtuvo en marzo un jugador de Mega Millions de Illinois, el otro premio de lotería que había sobrepasado los $500 millones durante 2026, según el reporte original.

El premio más grande del año hasta el momento fue un Powerball de $1,040 millones que ganó un comprador de Illinois en agosto. A finales de julio, otro jugador de Florida obtuvo un premio de Mega Millions de $800 millones.

Si nadie acierta la combinación del miércoles, el premio mayor de Powerball podría continuar aumentando para el próximo sorteo.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido