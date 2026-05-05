Los boletos de avión para las temporadas más concurridas del año ya comienzan a subir de precio, y esperar demasiado para comprarlos podría salir caro.

Especialistas en viajes y plataformas de monitoreo de tarifas advierten que los costos para vuelos de verano, Acción de Gracias y Navidad están aumentando debido a una combinación de alta demanda, combustible más caro y menor disponibilidad de asientos económicos.

En la práctica, un boleto que hoy cuesta alrededor de $350 podría superar fácilmente los $450 o incluso $500 en las próximas semanas en rutas populares dentro y fuera de Estados Unidos.

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Para muchas familias, especialmente aquellas que viajan para visitar parientes, estos aumentos representan un golpe importante al presupuesto y, en algunos casos, la diferencia entre viajar o cancelar los planes.

Por qué los precios aumentan

Las aerolíneas utilizan sistemas dinámicos de precios que ajustan las tarifas conforme se llenan los vuelos. Los asientos más baratos suelen venderse primero y, mientras se acerca la fecha de salida, el costo sube progresivamente.

Estudios de plataformas especializadas indican que comprar dentro de las últimas tres semanas antes del viaje puede aumentar el precio entre un 20% y un 40%, especialmente en rutas con alta demanda.

A esto se suman nuevos cargos por equipaje, selección de asiento y cambios de itinerario, que terminan elevando considerablemente el costo final del viaje.

Cuándo conviene comprar

Expertos coinciden en que existe una “ventana ideal” para encontrar mejores precios.

Para vuelos domésticos dentro de Estados Unidos, recomiendan comprar entre 45 y 60 días antes del viaje.

Para vuelos internacionales, especialmente en temporada alta, el mejor momento suele ser entre dos y cuatro meses de anticipación.

Esto significa que quienes planean viajar en julio deberían asegurar sus boletos entre mayo y principios de junio, mientras que para Navidad y Año Nuevo las compras más convenientes suelen hacerse entre finales de agosto y octubre.

Estrategias para pagar menos

Los especialistas recomiendan varias tácticas para reducir costos sin sacrificar el viaje:

Ser flexible con las fechas, ya que volar martes o miércoles suele ser más económico.

Activar alertas de precios en buscadores de vuelos para detectar bajas temporales.

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Revisar aeropuertos alternativos cercanos al destino principal.

Considerar vuelos con escalas, que en muchos casos son significativamente más baratos que los directos.

También recomiendan comparar cuidadosamente qué incluye cada tarifa, ya que algunos boletos económicos terminan siendo más caros tras agregar equipaje o selección de asiento.

Los errores más comunes

Uno de los fallos más frecuentes es comprar el primer boleto disponible sin comparar otros horarios o días. Otro error común es financiar el viaje con tarjeta de crédito sin calcular los intereses, lo que puede convertir unas vacaciones en una deuda difícil de manejar.

Los expertos insisten en que el precio real del viaje no es solo el costo inicial del boleto, sino el total final después de cargos adicionales.

Con la demanda aumentando y menos asientos baratos disponibles, la recomendación es clara: quienes tengan planes de viajar este año deberían comenzar a buscar y comparar precios cuanto antes.