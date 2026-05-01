Es hora de hacer sus apuestas: la Ciudad Amurallada se ha convertido en la sede del recién inaugurado Gran Casino Viejo San Juan, un espacio que pretende satisfacer todas las bases de entretenimiento y gastronomía local.

“Nos enfocamos en una mezcla de entretenimiento, sobre todo con experiencia y con juego”, explicó a Primera Hora Gregorio Hernández Vélez, el director de la división de casinos de la compañía española Grupo Orenes que administra el casino.

“Lo que en realidad buscamos (es) que el cliente no solo venga porque vienen a jugar las máquinas o las mesas, que es lo tradicional, sino que además vengan a disfrutar de un cóctel en la barra, una buena cena, un partido de fútbol; o sea, ser amigos, realmente, y ese entretenimiento, ese club social que hacemos en 360 grados nos ayuda a que realmente sea algo diferente y las personas vengan a vivir la experiencia”, reiteró.

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El Gran Casino Viejo San Juan, la primera operación del Grupo Orenes en el Caribe, ubica en el piso B del estacionamiento del Camino Paseo Portuario, justo antes del estacionamiento Doña Fela. Su apertura ha generado 90 empleos directos y 120 indirectos.

“Es un negocio que, aparte de los puestos de trabajo directos, tiene muchos indirectos, porque el pastel que estamos poniendo ahí ahora, hay una pastelería que lo trabajó y el que nos vendió el refresco tuvo que comprar un camión para traerlo”, aseguró al describir el lugar como un casino “boutique”.

“Venimos a San Juan a aportar y a que ayudemos al crecimiento económico, profesional, de desarrollo a las personas, etcétera, que es donde nuestra empresa tiene el principal foco. Tenemos más de 4,500 empleados y estamos enfocados en el crecimiento de las personas”, agregó.

Lo que encontrarás

El casino tiene 64 máquinas y 10 mesas de juego, incluyendo blackjack, Mini Baccarat EZ, World Poker Tour Heads Up, ruleta americana y “craps”. Operará de domingo a miércoles de 9:00 a.m. a 4:00 a.m. y de jueves a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 a.m.

El menú nace de la creatividad del chef Michael Bartemes, quien confeccionará platos mediterráneos y puertorriqueños, mientras que los cócteles de la barra principal, El Bembé, resaltan a la isla con creaciones de la casa como el Bori Tai, un Mai Tai que incluye china, piña, lima fresca, azúcar y tres rones de Puerto Rico. Además, se integró una colaboración con la cervecera local Ocean Lab.

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“Tenemos que darle cosas boricuas que la gente cuando venga se lleve una impresión bonita de aquí”, subrayó Hernández Vélez, quien ha dedicado 25 años a la industria.

Resaltar lo nuestro

Según explicó el director, la idea es que cada persona que visite el lugar abrace recuerdos del sabor de la isla, desde sus platos hasta los atractivos en el Viejo San Juan.

“Lugares como este, en este enclave, realmente es un sitio turístico que ya reconocen las personas que están en otros países y quieren visitar. Nos gusta no llegar a implantar cosas. No venimos a conquistar a Puerto Rico. Venimos a aportar a la ciudad y a potenciar lo que hay aquí”, sostuvo el empresario.

Con una inversión de $11 millones, el casino en suelo boricua se ha gestionado durante los pasados tres años y es el decimotercero, o el “12 + 1” del Grupo Orenes, especificó Hernández Vélez, pues se administran cinco en las Islas Canarias, tres en México, tres en la Península Ibérica y uno en Andorra.

A finales de año, se inaugurará uno en Jamaica y, luego, se planifica establecer también en Punta Cana.

Con planes de crecer

Al cabo de un año, el casino se expandirá para incluir más máquinas y el restaurante Bar Rojo, de comida nikkei, o fusión de gastronomía peruana y japonesa.

Similar al famoso Sexy Fish Mayfair en Londres, las cenas se acompañarán con espectáculos para que, cuando el comensal termine de consumir el postre, no pueda quedarse sentado y se sienta obligado a bailar, visualizó Hernández Vélez.

De los 20 casinos en operación en la Isla, Hernández Vélez dijo estar confiado en poder resaltar y trabajar en colaboración con sus homólogos.

“Se respeta muchísimo la competencia en Puerto Rico y nosotros no venimos a romper nada de eso. Todo lo contrario. Queremos ser buenos competidores. Somos muy competitivos, pero la verdad que fuera del establecimiento somos compañeros y lo que queremos que sea lo mejor para la industria, para Puerto Rico, para el turismo que viene y lo que tienen que vernos es unidos”, expresó.