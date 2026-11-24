Goodwill abrirá un nuevo establecimiento en Puerto Rico, esta vez en el municipio de Caguas.

El Municipio Autónomo de Caguas anunció la próxima apertura a través de sus redes sociales, donde compartió que el alcalde William Miranda Torres sostuvo un encuentro con Kent Kramer, presidente y principal oficial ejecutivo de Goodwill, para conocer más sobre el modelo de la organización y las oportunidades que podría generar en la ciudad.

“Su llegada representa inversión, actividad económica y una misión social que conecta con nuestra visión de desarrollo económico: crear oportunidades para nuestra gente”, expresó el municipio.

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Goodwill es una organización sin fines de lucro que opera tiendas de segunda mano. Los ingresos generados por la venta de artículos donados se reinvierten en iniciativas de impacto social dirigidas a personas que enfrentan barreras para conseguir empleo.

En la Isla cuenta actualmente con cuatro establecimientos: Plaza Escorial y Los Colobos, en Carolina; Olazábal Plaza, en Bayamón; y Villa María Shopping Center, en Manatí.

En su página web también se anuncia la próxima apertura de un establecimiento en Arecibo.