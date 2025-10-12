La Comisión de Seguridad de Productos y Consumidores (CPSC por sus siglas en inglés) dio a conocer la retirada voluntaria de algunas estaciones de energía EcoFlow Delta Max 2000, por riesgo de calentamiento e incendio.

Se trata de las baterías EcoFlow Delta Max 2000, modelo EFD310. La CSPC informó que las baterías se vendieron en Costco.com, Amazon.com y Ecoflow.com desde julio de 2022 hasta mayo de 2025, por un valor de $1,600. Según la notificación del recogido, “EcoFlow Technology ha recibido seis informes de estaciones de energía retiradas que se incendiaron, con daños materiales por un total de más de 850,000 dólares”.

PUBLICIDAD

La CSPC informó que los consumidores que tengan en su posesión estas estaciones, deben dejar de utilizarlas inmediatamente y ponerse en contacto con el fabricante, EcoFlow Technology, para recibir instrucciones sobre cómo instalar una reparación gratuita en forma de actualización de la programación del equipo.

Las estaciones de energía en cuestión, son de color negro y plateado, cuentan con una pantalla LCD rectangular en la parte delantera y seis tomas de corriente en la parte trasera, mientras que en el lado derecho aparece impreso “ECOFLOW MAX”.

Además, tienen una placa de identificación en la parte inferior, en la que aparece impreso “EFD310” y “EcoFlow DELTA Max (2000)” y fueron fabricadas en China.

Por su parte, Ecoflow Technology Inc, informó a los consumidores que este recogido no afecta ninguno otro de sus productos. Añadió que la empresa ha vendido aproximadamente 25,032 de estas unidades en Estados Unidos y que las mismas pueden sobrecalentarse y prenderse fuego, lo que supone un riesgo potencial de incendio. “El problema se resuelve mediante una actualización del firmware. Esta retirada no supone la devolución física del producto. No devuelva el producto al minorista. Los consumidores deben dejar de utilizar el producto inmediatamente hasta que se haya instalado la actualización del firmware”, informó la empresa, que indicó que la actualización puede obtenerse a través de la aplicación de EcoFlow en su teléfono inteligente.

Si tiene dudas o preguntas, puede comunicarse al servicio al cliente de Ecoflow de manera gratuita, al 833-424-4137, de lunes a viernes en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., hora del este de los Estados Unidos, o al correo electrónico deltamax2000@ecoflow.com.

También puede hallar más información en el portal de EcoFlow, https://us.ecoflow.com.