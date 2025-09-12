Wendy’s anunció hoy la apertura de su restaurante número 85, ubicado en la avenida Piñero, en San Juan, tras una inversión de $2 millones que generó 40 empleos directos.

La cadena, reconocida como la única en la isla que sirve carne fresca local, destacó que su expansión busca ofrecer mayor accesibilidad, calidad e innovación tecnológica a los clientes.

El nuevo local cuenta con 2,953 pies cuadrados, servicarro y quioscos digitales para ordenar de manera más rápida. Además, próximamente integrará pedidos a través de las plataformas Uber Eats y Yibzer con área de recogido móvil.

Jorge Colón Gerena, principal oficial ejecutivo de Grupo Colón Gerena, conglomerado tenedor de la franquicia, señaló que el crecimiento sostenido de Wendy’s responde a la estrategia de “ofrecerle más a la gente, manteniendo como eje el apoyo a los productos locales y creando mejores restaurantes que superen las expectativas y demandas del cliente de hoy”.

“El nuevo restaurante, localizado en la avenida Piñero de San Juan, contó con una inversión de $2 millones, que aporta a la creación de 40 empleos directos. Continuamos invirtiendo millones de dólares apoyando a agricultores y a los suplidores de aquí y nuestra mayor inversión es en carne fresca”, agregó Colón Gerena.

Por su parte, Lizmarie Medina, Chief Marketing Officer de Grupo Colón Gerena, resaltó la apuesta de la marca por integrar innovación y productos locales.

“En todos los sentidos vamos más allá de la calidad que nos distingue. Además de nuestra carne fresca de Coamo, huevos de Salinas, pan fresco de Pan Pepín y leche del país, los amantes de la calidad encontrarán un restaurante moderno, con innovación y tecnología como quioscos digitales para permitirle al consumidor un servicio de primera y una experiencia más ágil que solo Wendy’s ofrece”, expresó.

Los horarios de operación son de domingo a jueves de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., y viernes y sábado de 6:00 a.m. a 12:00 a.m. El servicarro estará disponible hasta la 1:00 a.m.