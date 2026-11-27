Copenhague. La aerolínea noruega de bajo coste Norse Atlantic Airways anunció este viernes que ha presentado una solicitud de quiebra ante el juzgado de Agder (sur) al no poder resolver los graves problemas de financiación que atraviesa.

“La directiva de Norse Atlantic Airways ha tomado la difícil decisión de solicitar la quiebra de la compañía, a pesar de que la empresa ha hecho un gran esfuerzo para encontrar una solución. Lamentamos profundamente las consecuencias que esto pueda tener para nuestros pasajeros, empleados y colaboradores”, señaló en un comunicado.

Todos sus vuelos han sido cancelados y se ha interrumpido la venta de billetes.

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Norse Atlantic había informado hace dos días de que su situación era crítica y que negociaba financiación a corto plazo para continuar operativa.

La aerolínea suspendió la víspera todos los vuelos del día y avisó de que si no era capaz de conseguir dinero, se declararía en quiebra.

La Autoridad de Aviación Civil noruega multó esta semana a Norse Atlantic por no cumplir con las reclamaciones económicas de varios pasajeros.

La aerolínea, que vuela a catorce destinos de América del Norte, África y Asia y fue fundada en 2021, lleva tiempo atravesando por problemas financieros.

A principios de año, recibió de inversores privados una inyección de más de 1,000 millones de coronas noruegas (unos 93 millones de euros o 102 millones de euros al cambio actual) debido a las dificultades provocadas por el alza en el precio del combustible.