Una empresa que opera restaurantes de KFC y Taco Bell en Estados Unidos se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras, en medio de problemas financieros y una deuda millonaria con las cadenas de comida rápida, según reportaron varios medios estadounidenses el miércoles.

Se trata de Tasty Chick’n LLC, una compañía con sede en Plano, Texas, que presentó la petición de bancarrota junto a tres empresas afiliadas ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas.

Según documentos judiciales citados por Yahoo Finance, la empresa reportó activos de entre $50 millones y $100 millones, pero sus obligaciones ascienden a entre $100 millones y $500 millones.

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La compañía también enfrenta la posible cancelación de sus contratos de franquicia por parte de KFC y Taco Bell debido a $15.6 millones en regalías que presuntamente no ha pagado.

El caso ocurre en momentos en que los restaurantes de ambas cadenas permanecen cerrados en Puerto Rico, luego de que su empresa matriz, Yum! Brands, terminara su relación comercial con Encanto Restaurants, el operador que tenía las franquicias en la Isla. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Tasty Chick’n atribuyó sus dificultades a una disminución en los ingresos y al aumento de los costos de alimentos, salarios, operaciones y alquileres, que redujeron las ganancias de sus restaurantes.

Tasty Chick’n opera 75 restaurantes KFC y otros nueve establecimientos que combinan las marcas KFC y Taco Bell, para un total de 84 locales en Florida, Tennessee, Arkansas, Missouri, Mississippi, Alabama, Virginia, Kentucky, Illinois e Indiana.

La compañía contempla vender todos los restaurantes como un solo grupo, por mercados individuales o mediante distintas combinaciones de establecimientos para atraer a posibles compradores. Además, solicitó autorización para obtener $20 millones en financiamiento durante el proceso de bancarrota.

El caso ocurre en momentos en que los restaurantes de ambas cadenas permanecen cerrados en Puerto Rico, luego de que su empresa matriz, Yum! Brands, terminara su relación comercial con Encanto Restaurants, el operador que tenía las franquicias en la Isla.

Encanto Restaurants también opera restaurantes IHOP y Pizza Hut en la Isla.

Cabe destacar que Tasty Chick’n y Encanto Restaurants son operadores distintos. La quiebra presentada en Texas no corresponde a la empresa que operaba KFC y Taco Bell en Puerto Rico.