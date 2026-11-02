Las burlas en las redes sociales contra los trabajadores que quedaron afectados por el cierre de los restaurantes Taco Bell y KFC en Puerto Rico motivaron la reacción de un joven que utilizó su cuenta de TikTok para pedir empatía ante la difícil situación que atraviesan miles de familias.

En un video publicado en la cuenta @andel.pr, el joven que se identifica como un gerencial de un establecimiento Taco Bell cuestionó los comentarios y las bromas de usuarios que han tomado a relajo la pérdida de empleos tras el cese de operaciones de ambas cadenas de comida rápida en la isla.

PUBLICIDAD

“Ya paren de estar burlándose de esta compañía que cayó. Ahora mismo la burla de ustedes es la tristeza para nosotros. Ustedes están celebrando, pero muchos como yo estamos desempleados”, reflexionó.

En su mensaje, señaló que detrás de cada empleado hay una historia y una familia que depende de sus ingresos. También recordó que muchas de estas personas tienen hijos, responsabilidades económicas y compromisos que no desaparecen cuando pierden su fuente de sustento.

El joven censuró que algunas personas conviertan el desempleo de otros en motivo de entretenimiento, sin considerar las consecuencias que una situación como esta puede tener en la vida de los afectados.

Su planteamiento estuvo dirigido a quienes han recurrido al humor y las críticas en medio de la incertidumbre laboral que enfrentan los trabajadores, al insistir en la importancia de ponerse en el lugar de quienes atraviesan ese momento.

La publicación pone sobre la mesa una discusión sobre la falta de sensibilidad en las redes sociales, particularmente cuando se trata de situaciones que afectan directamente la estabilidad económica de otras personas.

El cierre de los establecimientos de Taco Bell y KFC en Puerto Rico dejó a numerosos trabajadores ante la incertidumbre sobre su futuro laboral, mientras se desconoce cuánto tiempo podría tomar el proceso para restablecer las operaciones de las cadenas en la isla bajo un nuevo operador.

El mensaje del joven contrasta con las burlas que han circulado en las plataformas digitales y plantea un llamado a recordar que perder un empleo no es motivo de celebración, sino una situación que puede afectar profundamente a una persona y a todo su entorno familiar.