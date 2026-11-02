Ante el anuncio del cierre de los restaurantes KFC y Taco Bell en Puerto Rico, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) puso a disposición de los trabajadores cesanteados sus servicios de orientación y asistencia para facilitar su reincorporación al mercado laboral.

La secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, expresó que la agencia cuenta con los recursos y programas necesarios para apoyarles en la transición hacia un nuevo empleo, al tiempo que acceden a los beneficios del Seguro por Desempleo.

Como parte de esas gestiones, la Secretaría Auxiliar de Beneficios al Trabajador inició esfuerzos para contactar al patrono con el objetivo de coordinar vías de orientación y asistencia para los empleados afectados por el cierre.

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“Sabemos que una transición laboral puede generar incertidumbre y queremos que cada uno de estos trabajadores conozca los recursos que tiene a su disposición”, expresó por escrito Vélez Casanova.

La cadena de comida rápida KFC anunció que todos sus restaurantes en Puerto Rico cerrarán a partir de este lunes, luego de poner fin a su relación comercial con el franquiciado local Encanto Restaurants, que también manejaba a Taco Bell.

La empresa que informó sobre el cierre a través de sus redes sociales, también dijo que busca un nuevo operador que le permita reanudar las operaciones de la marca en la Isla.

Solicitud del Seguro por Desempleo

Los trabajadores que hayan quedado cesantes pueden solicitar los beneficios del Seguro por Desempleo a través de la plataforma Desempleo Digital, siguiendo estos pasos:

Acceder a desempleo.trabajo.pr.gov.

Crear una cuenta o ingresar a su cuenta existente.

Completar y someter una reclamación inicial de beneficios por desempleo.

Tener disponible su información personal y de empleo, incluyendo las fechas de trabajo y cesantía.

Revisar periódicamente su cuenta para conocer el estatus de la reclamación y atender cualquier requerimiento adicional.

Para dudas o asistencia, pueden comunicarse al centro de llamadas del Seguro por Desempleo al 787-754-7300.

Registro en el Servicio de Empleo y acceso a oportunidades laborales

Además de solicitar el Desempleo, los trabajadores deben registrarse como solicitantes de empleo para acceder a servicios de apoyo.

Para ello, pueden visitar cualquiera de las oficinas del Servicio de Empleo ubicadas en las oficinas de Conexión Laboral de Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Carolina, Coamo, Fajardo, Guaynabo, Humacao, Isabela, Mayagüez, Ponce, San Germán y San Juan.

De igual forma, pueden acudir a los centros de la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI), ubicados en Caguas y Guayama.

A través de estos centros podrán recibir asistencia en la búsqueda de empleo, orientación ocupacional, referidos a oportunidades de trabajo e información sobre programas de adiestramiento y educación.

Asimismo, tendrán acceso a otros servicios de apoyo bajo los distintos títulos de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA), sujeto a los requisitos de elegibilidad correspondientes.