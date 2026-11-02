Unos 250 empresarios de toda la Isla ofrecerán una amplia variedad de sus productos previo a la temporada festiva, en el evento Navimarket, el bazar navideño que impulsan Evertec y ATH Móvil.

Regalos, artículos alusivos a moda, accesorios, artesanías y gastronomía será parte de la gama de productos que el público podrá apreciar en la tercera edición del evento a celebrarse el domingo, 15 de noviembre, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

La entrada será libre de costo.

“La Navidad mueve mucho en Puerto Rico: nuestras familias, tradiciones y las celebraciones que nos unen. Pero también es una temporada que mueve a nuestros negocios locales y a la economía. Y como en nuestra isla nos gusta comenzar a celebrarla temprano, este año adelantamos Navimarket para dar inicio a la temporada desde noviembre”, manifestó expresó Paola Pérez, vicepresidenta ejecutiva y Group Head de Puerto Rico y el Caribe de Evertec.

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“Nos enorgullece reunir a cientos de negocios locales con miles de consumidores para ayudar a impulsar sus ventas, ampliar su visibilidad y generar nuevas oportunidades de crecimiento sin que tengan que incurrir en gastos adicionales ya que su espacio en Navimarket no conlleva ningún costo para este grupo de emprendedores. Así, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del comercio puertorriqueño”, añadió Pérez.

Además de música y entretenimiento para toda la familia, los visitantes podrán realizar sus compras utilizando ATH Móvil y, con cada pago o donación de $20 o más a través de la aplicación, tienen la oportunidad de participar por premios desde $5 hasta $1,000 como parte del sorteo “Mueve tu suerte” que se extiende hasta el 30 de noviembre.

Este año, ATH Móvil también ofrecerá una experiencia de acumulación y canje de puntos.

Los usuarios podrán inscribirse a través de la aplicación ATH Móvil para comenzar a acumular puntos y continuar sumándolos con sus compras durante Navimarket.

Los puntos acumulados podrán canjearse por regalos durante el evento, hasta agotar existencias.

Los asistentes podrán utilizar los estacionamientos del Centro de Convenciones y de Distrito TMobile, ambos con el servicio Parking Checkout, que permite pagar el estacionamiento mediante ATH Móvil sin necesidad de pasar por la caja ni hacer filas.

Para más información sobre Navimarket, visita https://portal.athmovil.com/en/navimarket o sigue a ATH Móvil en sus redes sociales. Más información en www.evertecinc.com.