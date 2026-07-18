El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) alertó a la ciudadanía sobre un nuevo esquema fraudulento relacionado con falsos anuncios de alquiler de propiedades de lujo en Puerto Rico.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, junto al personal de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor, informó que la agencia investiga publicaciones difundidas en la red social TikTok donde se promocionan viviendas de alto valor a precios muy por debajo del mercado.

Según la agencia, los anuncios ofrecen supuestas casas de lujo ubicadas en urbanizaciones exclusivas de municipios como Dorado, Gurabo y Humacao por cantidades que rondan los $600 mensuales, además de solicitar un depósito inicial de aproximadamente $300 para comenzar un supuesto proceso de alquiler.

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“Esto es un esquema, no es real”, advirtió Torres Montalvo, quien explicó que el objetivo de los anuncios es captar la atención de posibles víctimas con ofertas atractivas para luego solicitar dinero por adelantado.

El funcionario indicó que los anuncios bajo investigación no aparentan estar vinculados a corredores de bienes raíces autorizados y que algunos perfiles utilizados para promocionar las propiedades emplean imágenes genéricas o “avatares” para ocultar la identidad de quienes los publican.

“Por favor, revise antes de hacer algún movimiento económico en anuncios como este”, exhortó el secretario, quien adelantó que el DACO continuará evaluando la información recopilada y ofrecerá más detalles sobre las acciones que tomará.

La agencia recordó que la profesión de corredor, vendedor y empresa de bienes raíces en Puerto Rico está regulada bajo la Ley 10-1994, por lo que recomendó a los consumidores verificar la legitimidad de cualquier persona que ofrezca servicios relacionados con alquiler o venta de propiedades antes de entregar dinero o información personal.

El DACO exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos ante ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas, especialmente cuando solicitan pagos adelantados sin una verificación adecuada.