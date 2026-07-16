El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) alertó hoy sobre un nuevo esquema para robar la información personal de los consumidores (phishing) que involucra el envío de correos electrónicos en los que se le informa al cliente que podría perder los beneficios de su suscripción al servicio “Prime” de Amazon.

En declaraciones escritas, el secretario de esa agencia, Hiram Torres Montalvo explicó que en los correos electrónicos se le informa a los clientes que su método de pago tiene que ser renovado porque la tarjeta de crédito asociada a la cuenta ya no es valida, y se les indica que si no actúan en un periodo de 24 horas, perderán los beneficios de Prime, que incluye envíos sin cargos de manejo y franqueo y el acceso al canal de ‘streaming’ Amazon Prime.

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“Este martes, personal de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor del DACO encontró un sofisticado esquema dirigido a acceder información personal, principalmente datos bancarios y hasta el número de seguro social, utilizando el nombre de ‘Amazon Prime’, que es bien conocido, con el propósito de sembrar duda en el consumidor, facilitando, así, que pulse un enlace que envían el cual se encuentra diseñado para entrar al dispositivo utilizado, sea teléfono inteligente, tableta y/o computadora”, indicó el secretario.

Torres Montalvo añadió que lo preocupante del esquema es lo sofisticado. “El mismo es muy similar a ‘emails’ que Amazon envía sobre varios asuntos, incluyendo situaciones con métodos de pago y promociones para nuevas membresías y canales de ‘streaming’. El material gráfico que estos elementos criminales utilizan, como es el caso de los logos de Amazon, son bastantes avanzados y parecen reales por eso hacemos un llamado a revisar su cuenta en la aplicación de ‘Amazon Prime’ antes de pulsar el botón que acompaña el mensaje, el cual, como indicamos, tiene la función de abrir su dispositivo para hurtar datos personales”, explicó.

El secretario destacó que el ‘email’ de donde se envía esa comunicación: el@hotf.co.nz, es sumamente sospechoso porque no termina en @amazon.com. Igualmente, adjunta, además del botón para ‘actualizar el método de pago’, un enlace diseñado para hacer lo mismo que el botón.