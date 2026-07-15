Una nueva estafa que guarda relación con la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora del programa Today Show de la cadena NBC, Savannah Gutrie, ha surgido en redes sociales, según informó USA Today.

La voz de alerta fue dada por la oficina del alguacil del condado de Pima en Arizona, en su cuenta en X. En una publicación, la oficina que dirige el alguacil Chris Nanos informó sobre publicaciones que incluyen un código QR, solicitando dinero. A renglón seguido se añade que la oficina del alguacil “nunca solicitará dinero relacionado con este caso ni con ninguna otra investigación”.

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“Por favor, no envíe dinero a personas que no conoce ni escanee códigos QR que soliciten pagos. Si ve una de estas publicaciones, ignórela y denúnciela. Manténgase alerta y ayude a difundir la información”.

Hasta el momento no se ha informado sobre víctimas de la estafa.

Statement regarding online and email misinformation in connection to the Nancy Guthrie investigation. pic.twitter.com/H4QCniYbEA — Pima County Sheriff's Department (@PimaSheriff) July 14, 2026

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa, en Tucson Arizona, a las 9:48 de la noche del 31 de enero. Tras su desaparición se encontraron rastros de sangre seca en la entrada de la residencia, que coincidían con el de la mujer, de 84 años.

Durante el transcurso de la investigación se recibieron varias notas de rescate y confidencias. En una de esas notas se afirma que la anciana murió poco después de ser secuestrada.

Hasta la fecha, una persona se declaró culpable de acoso electrónico en relación al caso. El hombre de 42 años, identificado como Derrick Callella, de 42 años, admitió que llamó y envió mensajes de texto a familiares de Guthrie, preguntando por una transferencia de bitcoins.

Los familiares de la mujer han ofrecido una recompensa millonaria por información que conduzca al hallazgo de Guthrie.