Con la recreación y el entretenimiento de las personas con diversidad funcional y sus familias en mente, ToroVerde anunció el lanzamiento de Sensory Friendly Wednesdays, una iniciativa que incorpora adaptaciones, capacitación especializada y recursos diseñados para promover experiencias más accesibles e inclusivas dentro de ToroVerde Urban Park, ubicado en Distrito T-Mobile.

La iniciativa surge luego de un proceso de evaluación y asesoría junto a especialistas en inclusión, accesibilidad y procesamiento sensorial, quienes colaboraron en el desarrollo de recomendaciones, protocolos y herramientas orientadas a atender las necesidades de personas neurodivergentes y con sensibilidades sensoriales.

Como parte de una primera fase, ToroVerde Urban Park implementó ajustes en sus operaciones y comenzó un proceso de capacitación para su personal gerencial y de servicio, ofrecido por especialistas de la organización Cinco Sentidos, con el propósito de fortalecer las competencias necesarias para brindar una experiencia más inclusiva y accesible para personas con diversidad funcional.

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Además, se habilitó una Sensory Station con equipos de apoyo que podrán ser utilizados por visitantes que así lo requieran durante su experiencia en las instalaciones.

La iniciativa también contempla medidas para reducir estímulos sensoriales y promover un ambiente más cómodo y acogedor para las personas que puedan beneficiarse de estos ajustes, permitiéndoles disfrutar de las atracciones en un entorno más accesible.

“En ToroVerde Urban Park creemos que la recreación y el entretenimiento deben estar al alcance de todos. Esta iniciativa nace de la convicción de que cada persona merece la oportunidad de disfrutar, compartir con su familia y participar plenamente de experiencias recreativas en un ambiente donde se sienta bienvenida, respetada e incluida. Reconocemos que todavía queda mucho por hacer y por aprender, pero estamos comprometidos con continuar fortaleciendo este esfuerzo y con servir de ejemplo para que más empresas y organizaciones se unan a iniciativas que contribuyan a construir una sociedad más inclusiva para todos”, expresó Jorge Jorge, principal oficial ejecutivo de ToroVerde Urban Park.

Como parte del desarrollo del proyecto, la empresa recibió recientemente a representantes de diversas organizaciones que sirven a personas con diversidad funcional para presentarles la iniciativa, conocer sus recomendaciones y comenzar la coordinación de futuras actividades comunitarias, talleres, orientaciones y visitas grupales que se llevarán a cabo en las instalaciones.

Además, ToroVerde Urban Park anunció que pondrá a disposición de organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios espacios dentro de ToroVerde Urban Park para la realización de reuniones, talleres, orientaciones y actividades educativas, sujeto a disponibilidad y coordinación previa.

Según se informó, Sensory Friendly Wednesdays forma parte de una estrategia a largo plazo que contempla nuevas fases de desarrollo, la incorporación de adaptaciones adicionales y la eventual expansión del programa a otras instalaciones de ToroVerde.