La segunda edición de la Convención Holística de Puerto Rico culminó este fin de semana con una asistencia con cerca de dos mil personas durante los dos días de actividades celebradas en el Fairmont El San Juan Hotel de Isla Verde.

Bajo el lema “Cuando tú sanas, Puerto Rico sana”, el evento reunió a familias, adultos mayores, jóvenes y personas con diversidad funcional en un espacio diseñado para educar sobre alternativas complementarias de bienestar y ofrecer experiencias enfocadas en la salud física, emocional, mental y espiritual.

Durante ambos días, los asistentes tuvieron acceso a más de 60 exhibidores y profesionales de diversas disciplinas, incluyendo psicología, hipnosis clínica, programación neurolingüística, medicina interna, quiropráctica, acupuntura y terapias energéticas, entre otras. La agenda también incluyó conferencias educativas, talleres interactivos.

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Además de conocer distintas modalidades de sanación y autocuidado, cientos de participantes aprovecharon la oportunidad para recibir terapias, coordinar sesiones futuras con especialistas y adquirir productos y servicios a precios especiales disponibles exclusivamente durante el evento.

“Nos llena de satisfacción ver la acogida que tuvo esta segunda edición y la apertura de tantas personas a conocer herramientas que pueden complementar su bienestar. La educación continua siendo la mejor manera de derribar estigmas y acercar estos servicios al público”, expresó Ana Merced, creadora y productora de la Convención Holística de Puerto Rico, mediante comunicado de prensa.

Entre los momentos destacados del fin de semana figuraron el primer Sound Healing Jam celebrado en Puerto Rico, así como la participación de conferenciantes y especialistas locales e internacionales que compartieron conocimientos y experiencias con el público.

La asistencia registrada durante ambos días representó un crecimiento significativo para el evento, cuya primera edición reunió a más de mil personas en una sola jornada. Los resultados de esta segunda convocatoria reflejan el interés creciente de los puertorriqueños por espacios educativos y experienciales relacionados con el bienestar integral, la prevención y el desarrollo personal.