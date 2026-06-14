Cuando pensamos en salud femenina, es común tomar en cuenta aspectos como la salud reproductiva, las mamografías, la prevención del cáncer ginecológico o el cuidado cardiovascular. Sin embargo, existe un órgano fundamental que a menudo pasa desapercibido: el cerebro.

El doctor José Álvarez- Romagosa es ginecólogo obstetra, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. ( Suministrada )

La salud del cerebro es un componente fundamental del bienestar femenino. A lo largo de la vida, las mujeres experimentan cambios hormonales relacionados con la menstruación, el embarazo y la menopausia, que pueden influir en la memoria, la concentración y el estado de ánimo. El cerebro controla nuestros pensamientos, emociones, memoria, concentración, sueño, estado de ánimo y la capacidad para tomar decisiones.

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Desde la pubertad hasta la menopausia, el cerebro femenino está expuesto a múltiples influencias hormonales. Los estrógenos y la progesterona no solo participan en el ciclo menstrual y la reproducción, sino que también afectan áreas cerebrales relacionadas con la memoria, el aprendizaje y las emociones.

Muchas mujeres notan cambios en la concentración, el estado de ánimo o el sueño durante ciertas etapas de su ciclo menstrual. Asimismo, durante el embarazo pueden presentarse modificaciones temporales de la memoria y la atención, mientras que la menopausia suele asociarse con olvidos ocasionales, dificultades de concentración y alteraciones del sueño.

Por eso, una parte importante del cuidado emocional y físico de las mujeres debe incluir el cuidado de su cerebro. A continuación, recomendaciones sencillas para lograr un bienestar general a la vez que cuidamos nuestro cerebro:

1. Actividad física: Uno de los métodos más eficaces para cuidar el cerebro es realizar actividad física de forma regular. El ejercicio mejora la circulación sanguínea cerebral, lo que aumenta la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores muy importantes para la memoria y el bienestar emocional. También favorece la formación de nuevas conexiones neuronales y ayuda a prevenir enfermedades como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, factores asociados al deterioro cognitivo.

2. Alimentación: La alimentación también desempeña un papel clave. Una dieta rica en frutas, vegetales, pescado, nueces, aceite de oliva y granos integrales aporta antioxidantes y ácidos grasos omega-3, nutrientes esenciales para el funcionamiento adecuado de las neuronas. Limitar el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares refinados puede contribuir a mantener una mejor salud cerebral. Lo que comemos influye directamente en el funcionamiento cerebral.

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3. Calidad del sueño: Dormir entre seis y ocho horas por noche es otro aspecto fundamental. Durante el sueño, el cerebro consolida recuerdos, elimina sustancias de desecho y realiza procesos de reparación indispensables para el aprendizaje y la memoria. La falta de sueño se ha relacionado con dificultades de memoria, disminución de la concentración, cambios de humor y un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas en etapas posteriores de la vida.

4. Mantente ocupada: La llamada “reserva cognitiva” es la capacidad del cerebro para adaptarse y compensar los cambios asociados a la edad. Mantener una vida intelectualmente activa puede contribuir a preservar esta reserva durante más tiempo. Mantener la mente activa mediante la lectura, el aprendizaje de nuevas habilidades, los juegos de estrategia (como el ajedrez) o la participación en actividades sociales ayuda a fortalecer las conexiones neuronales y a preservar las capacidades cognitivas con el paso de los años. Leer, aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento musical, resolver rompecabezas, participar en actividades sociales o adquirir nuevas habilidades son estrategias que fortalecen las conexiones neuronales.

5. Manejo del estrés: Las mujeres suelen desempeñar múltiples roles simultáneamente: profesionales, madres, cuidadoras y administradoras del hogar. Esta carga puede aumentar significativamente los niveles de estrés. Cuando el estrés se vuelve crónico, el organismo libera niveles elevados de cortisol, una hormona que puede afectar negativamente áreas del cerebro relacionadas con la memoria y la regulación emocional.

Aprender técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el ejercicio físico regular, la respiración profunda y el descanso adecuado, puede contribuir de manera significativa a la protección de la salud cerebral. El manejo adecuado del estrés y el cuidado de la salud mental son esenciales. La meditación, las técnicas de relajación y, cuando sea necesario, el apoyo profesional pueden reducir el impacto negativo del estrés crónico en el cerebro y en la salud en general.

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6. Suplementos nutricionales: La salud cerebral femenina puede beneficiarse de una alimentación equilibrada y, en algunos casos, del uso de suplementos. Los ácidos grasos omega-3 (DHA y EPA) favorecen la función cognitiva y la salud neuronal. Las vitaminas del complejo B, especialmente B6, B12 y ácido fólico, participan en la síntesis de neurotransmisores y en el mantenimiento de la memoria. La vitamina D contribuye a la función cerebral y al estado de ánimo. Los antioxidantes, como las vitaminas C y E, ayudan a combatir el estrés oxidativo. El magnesio favorece la función nerviosa y el sueño. Siempre que se inicie cualquier suplemento, es recomendable consultar a un profesional de la salud.

Cuidar la salud cerebral debe ser parte integral del cuidado de la salud femenina. Pequeñas acciones diarias pueden ayudar a preservar la memoria, la concentración y la calidad de vida en todas las etapas de la vida. La próxima vez que piense en cuidar su salud, no olvide incluir su cerebro en la lista. Después de todo, una mente sana es uno de los pilares más importantes de una vida larga, activa y saludable.

En MCS promovemos una visión integral de la salud femenina, en la que el bienestar mental y cerebral es esencial en cada etapa de la vida. Adoptar hábitos saludables, como la actividad física, una buena alimentación, un descanso adecuado y el manejo del estrés, contribuye a preservar la salud del cerebro.