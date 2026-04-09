La empresa Nalpac anunció el retiro voluntario de los chocolates sexuales DTF, que compró y revendió, tras detectar rastros de fármacos utilizados en medicamentos para tratar la disfunción erectil, informó la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) en su portal.

El sildenafil y el tadalafil, los fármacos detectados en los chocolates son los ingredientes activos de los medicamentos recetados Viagra y Cialis, respectivamente, aprobados por la FDA para el tratamiento de la disfunción eréctil. El uso de estos está restringido a la supervisión de un profesional de la salud autorizado.

La FDA advirtió que la presencia de estos ingredientes en los chocolates, podría interactuar con los nitratos presentes en algunos medicamentos recetados, como la nitroglicerina, y podrían reducir la presión arterial a niveles peligrosos para quienes toman medicamentos que contienen nitratos.

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Hasta el momento no se han recibido reportes de efectos adversos relacionados con la presencia de estos ingredientes en los chocolates.

Se informó que los chocolates en cuestión, fueron vendidos en cajas de 20 unidades, con el código UPC757817783069 en la etiqueta. Los chocolates DTF se venden en “sex shops” y en distintas páginas en línea como shopsexology.com y royalsins.com.

Se indicó que Nalpac no es el fabricante de estos productos, y que el retiro del mercado es uno voluntario. Los consumidores y minoristas que tengan el producto afectado por el recogido retirado deben dejar de usarlo o venderlo y devolverlo al lugar de compra o desecharlo de inmediato.

Para preguntas asociadas al recogido, puede comunicarse con Nalpac al 248-541-1140 o por correo electrónico a sales@nalpac.com, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (hora del este).

Se recomienda a los consumidores que de enfrentar alguna situación asociada al consumo de estos chocolates, visiten inmediatamente a su médico. También puede registrar cualquier evento asociado al uso de estos productos al programa MedWatch de la FDA en línea, visitando la página www.fda.gov/medwatch/report.htm, por correo, a la dirección que figura en el formulario impreso, o enviarlo por fax al 1-800-FDA-0178.