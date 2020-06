Mientras los médicos, especialmente los dentistas, reclaman que las aseguradoras cubran el “Covid fee” a sus pacientes, la mayoría de las empresas de salud han guardado silencio respecto a sus posturas sobre el controvertible impuesto que se ha comenzado a cobrar para cubrir los gastos relacionados a los nuevos protocolos para evitar los contagios con coronavirus.

Solo MMM y First Medical respondieron la petición hecha por Primera Hora respecto al emplazamiento que realizara ayer, martes, el Colegio de Cirujanos Dentistas para que las aseguradoras paguen el código D1999. Este está relacionado al equipo de protección personal que tienen que adquirir para evitar los contagios con el mortal virus.

En términos generales, las aseguradoras respondieron que solo están obligados a cubrir el cargo a aquellos pacientes que estén asegurados por la reforma de salud del gobierno, conocida como Plan Vital. La orden de pagar $35 por paciente la impuso la Administración de Seguros de Salud (ASES).

“Es importante destacar que la carta normativa de ASES está dirigida exclusivamente para los servicios del Plan Vital, y en MMM Multi Health el código ya se está reconociendo y procesando para proveedores de Vital. No obstante, bajo CMS el servicio no está cubierto”, expresó el doctor Waldemar Ríos, principal Oficial Médico de MSO of Puerto Rico, compañía que administra y maneja de la red de proveedores para MMM, en declaraciones escritas.

Por su parte, la respuesta de “First Medical Health Plan, Inc., fue que “se solidariza con la situación que atraviesa nuestro País en atención al Estado de Emergencia actual causado por el COVID-19. First Medical ha cumplido con los requerimientos de la ASES compensando la cantidad requerida por la agencia para el código D1999 para Vital. Por otro lado, First Medical está considerando posibles escenarios a corto, mediano y largo plazo con respecto a este asunto”.

MMM y First Medical fueron incluidos en el listado que divulgó el presidente del Colegio de Dentistas, David Kerr, que no cubren el “Covid fee” a los pacientes que no están cobijados por el Plan Vital. En el listado de los dentistas también figura a Humana, Triple S, Mapfre y MCS.

Primera Hora también solicitó reacción a estas aseguradoras. Solo Triple S emitió una respuesta, por parte de su portavoz de prensa María Teresa Morón, en la que se estableció que la aseguradara “no va a emitir reacción”.

Los dentistas insisten en que las aseguradoras costeen este servicio para no pasarle el cargo a los pacientes.

Luis Rivera, propietario de la Clínica Dental Jireh en Dorado y Toa Baja, es uno de los que reclama que las aseguradoras costeen “el Covid fee”.

“Una caja mascarilla que antes $6 ahora son $60; las batas antes nos costaban $12, ahora $50; una caja de guantes eran $7, ahora en $20”, denunció.

Se espera que, desde mañana, jueves, la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor comience a evaluar la necesidad de prohibir este impuesto.

El representante Joel Franqui, quien radicó una medida legislativa para atender la problemática, informó que se comenzarán las vistas públicas y espera que para la próxima semana se apruebe un proyecto de ley. En esencia, dijo, se busca evitar que los consumidores paguen este impuesto tanto en los médicos como en los comercios.

“Deberían ser las aseguradoras que paguen, pero jamás el paciente”, señaló el camuyano.

Por lo pronto, las personas que tienen planes privados han tenido que costear entre $10 a $50 como parte del “Covid fee”.

Los dentistas lo que hacen es darles una factura a los pacientes y los orientan para que acudan a su plan médico a reclamar el dinero, explicó Rivera.