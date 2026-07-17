Conseguir un pasaje aéreo al mejor precio no siempre depende de comprar con meses de anticipación. Hoy en día, herramientas como Google Flights ofrecen funciones que permiten comparar tarifas, identificar los días más económicos para viajar e incluso recibir notificaciones cuando un vuelo baja de precio.

La plataforma gratuita de Google se ha convertido en una de las favoritas de los viajeros porque reúne en un solo lugar información de decenas de aerolíneas y agencias de viaje, facilitando la búsqueda de las mejores ofertas.

Si estás planificando tus próximas vacaciones, estas son siete funciones que pueden ayudarte a ahorrar dinero en la compra de boletos aéreos.

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1. Cambia las fechas y compara precios

Según publicó El Diario New York, uno de los consejos más útiles es no limitar la búsqueda a un solo día. Al seleccionar las fechas del viaje, Google Flights muestra un calendario con el precio estimado de cada jornada.

Esto permite detectar rápidamente cuáles son los días más económicos para volar. En muchas rutas, cambiar el viaje uno o dos días puede representar un ahorro considerable, especialmente si se evita viajar durante fines de semana o días de alta demanda.

2. Usa la cuadrícula y el gráfico de precios

La plataforma también ofrece herramientas que muestran cómo cambian las tarifas según la combinación de fechas de salida y regreso.

La cuadrícula de fechas facilita comparar distintas opciones en cuestión de segundos, mientras que el gráfico de precios permite visualizar las variaciones durante varias semanas o incluso meses, ayudando a identificar el momento más conveniente para comprar.

3. Explora destinos según tu presupuesto

Si todavía no tienes decidido el destino, la función “Explorar” puede ser una gran aliada.

El mapa interactivo muestra cuánto cuesta viajar desde tu aeropuerto hacia diferentes ciudades alrededor del mundo. Basta con indicar el lugar de salida y un período aproximado para descubrir qué destinos ofrecen las mejores tarifas.

Es una opción ideal para quienes buscan escapadas económicas o desean dejarse sorprender por las ofertas disponibles.

4. Aprovecha los filtros de búsqueda

El precio más bajo no siempre significa la mejor opción.

Google Flights permite filtrar los resultados para escoger vuelos directos o con pocas escalas, seleccionar horarios específicos y verificar si la tarifa incluye equipaje de mano o maleta facturada.

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Revisar estos detalles antes de comprar puede evitar gastos adicionales y hacer que la comparación entre opciones sea mucho más precisa.

5. Considera aeropuertos cercanos

En algunas ciudades existen varios aeropuertos disponibles y salir desde uno alternativo puede reducir significativamente el costo del boleto.

También conviene comparar el precio de comprar dos boletos sencillos —uno de ida y otro de regreso— en lugar de adquirir un viaje redondo tradicional, ya que en ciertas rutas esa combinación resulta más económica.

6. Activa las alertas de precios

Otra función muy útil es el seguimiento de tarifas.

Con solo activar una alerta, Google Flights envía notificaciones cuando el precio del vuelo sube o baja, lo que permite esperar el momento más conveniente para hacer la compra sin necesidad de revisar la plataforma todos los días.

7. Compra directamente con la aerolínea

Aunque Google Flights ayuda a encontrar las mejores ofertas, la plataforma no vende boletos.

Una vez seleccionada la opción deseada, el usuario es dirigido al sitio web de la aerolínea o de una agencia de viajes para completar la compra. Muchos expertos recomiendan reservar directamente con la línea aérea cuando sea posible, ya que esto suele facilitar cambios, cancelaciones y gestiones en caso de algún inconveniente durante el viaje.