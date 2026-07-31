Servicios como ATH Móvil, cajeros automáticos, banca por teléfono, terminales de puntos de venta y otros, se verán interrumpidos en la madrugada del domingo, cuando la empresa Evertec realizará labores de mantenimiento en sus sistemas.

La información fue dada a conocer en redes sociales por diversas instituciones bancarias, como el Banco Popular.

“Estimados clientes: Nuestro proveedor de servicios, Evertec, Inc., realizará un mantenimiento que interrumpirá los siguientes servicios aproximadamente entre 1:30 a.m. a las 3:00 a.m. del domingo, 2 de agosto". Popular detalló que se verán afectados los pagos y transferencias a través de ‘Mi Banco’ y la línea automatizada de ‘TeleBanco Popular’, los cajeros automáticos (ATM), terminales de puntos de venta (POS) y la Red ATH.

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“Te recomendamos realizar tus transacciones con anticipación, tomar las medidas necesarias, y considerar contar con efectivo para tus pagos. Agradecemos tu comprensión mientras trabajamos para brindarte una mejor experiencia”, lee la publicación de Popular en su página de Facebook.

Mientras que ATH Móvil publicó el siguiente aviso “Mantenimiento programado. Durante la madrugada del domingo, 2 de agosto, estaremos realizando un mantenimiento programado. Como parte de estos trabajos, ATH y ATH Móvil experimentarán una interrupción temporal del servicio entre la 1:30 a.m. y las 3:00 a.m. (AST). Este mantenimiento forma parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la seguridad, estabilidad y el desempeño de nuestros servicios. Agradecemos tu comprensión”.

Se informó que la interrupción de los servicios ocurrirá entre la 1:30 y las 3:00 a.m.

Otras instituciones como First Bank, Haticoop, Manatí Coop y Coopaca, también advirtieron a sus clientes sobre la interrupción y los exhortaron a tomar medidas para evitar inconvenientes.