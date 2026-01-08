¡La suerte sonríe nuevamente a Puerto Rico! Un boleto ganador del Powerball con un premio de $100,000 fue vendido en la Isla durante el sorteo de la noche del 7 de enero.

Según el portal oficial del Powerball, los números ganadores del sorteo fueron 15, 28, 57, 58 y 63, mientras que el número del Powerball (bolo rojo) fue el 23.

Se desconoce al momento en qué pueblo y comercio se vendió el boleto ganador. No obstante, también se registraron varios premios menores por $200.

Caen otros $100,000 del Powerball en Puerto Rico ( Fotocaptura )

El pasado 22 de diciembre, justo a las puertas de la Navidad, Puerto Rico celebró la caída de dos premios mayores del Powerball: uno por $1,000,000 y otro por $50,000.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.