Esta semana, anunciaron un incentivo que vale la pena aprovechar: quienes tengan préstamos estudiantiles federales podrán reducir su tasa de interés en 1% si se inscriben en autopay.

Superbuena noticia. Si cualificas, hazlo.

Pero no debemos confundir un descuento con la solución. Un punto menos hace que la deuda sea un poco más barata. No que desaparezca.

Hace unos años, me propuse enterrar cerca de $72,000 en préstamos estudiantiles en dos años. Contra todo pronóstico, el plan funcionó.

Y me dejó algunas lecciones.

Recap

Estudié en una escuela de Leyes. Me viví la película de “young professional” y tomé prestado más de lo que debía. Al final, el balance, con intereses capitalizados, llegó a $71,670.

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Este es uno de los dos errores más grandes que podemos cometer en la vida: usar crédito para mantener un estándar de vida. ¿El segundo? Apostar contra Messi.

Parte 1: El problema nunca fue la tasa

Mi error no fue estudiar Derecho. Mi error fue usar deuda para sostener un estilo de vida que todavía no podía pagar.

Entre préstamos, intereses capitalizados y unas cuantas decisiones financieras dignas de un episodio de Dave Ramsey, terminé debiendo casi $72,000.

Con el tiempo, entendí que la deuda tiene un talento especial: te convence de que el problema son los pagos mensuales, cuando el verdadero problema es el tiempo que pasas endeudado.

Por eso, el 1% ayuda. Pero no resuelve.

Parte 2: El arma secreta fue el cash flow

No encontré una fórmula mágica. Encontré espacio en el presupuesto.

Primero, eliminamos absolutamente todas las demás deudas: refinanciamos la hipoteca. Cancelamos susbscripciones. Cambiamos de compañía de celular. Y Walmart le ganó a Uber Eats.

Entre todos esos cambios, liberamos alrededor de $2,000 mensuales.

El resto llegó trabajando.

Durante dos años, tuve que apretar, trabajando semanas de 60 horas. No fueron años de work-life balance. Fueron años de work-work balance.

Pero tenía fecha de expiración: el sacrificio duró dos años. La deuda habría durado décadas.

Parte 3: Cada dólar tenía una misión

Antes de atacar el principal, eliminé todos los intereses acumulados.

Durante la pausa de pagos por la pandemia, seguí guardando el dinero que habría enviado al préstamo cada mes. Así que, cuando terminó la moratoria, tenía suficiente para borrar cerca de $12,000 en intereses de UNA.

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Desde ese momento, cada dólar adicional reducía el principal.

Después, ataqué los préstamos con las tasas más altas primero. No es la estrategia más popular, pero sí la que más dinero me ahorraba en intereses.

Dieciocho meses después, el balance prácticamente había desaparecido.

Parte 4: La libertad financiera casi siempre se ve aburrida

El descuento de 1% es una buena política pública. Reduce el costo de una deuda que nos pesa.

Pero la libertad financiera casi nunca llega porque el banco decidió cobrarte 1% menos.

Llega cuando tomamos suficientes decisiones aburridas durante mucho tiempo.

Suena poco sexy. Lo sé.

Pero tampoco es sexy deberle $72,000 al Departamento de Educación.

Y si tuviera que escoger otra vez... me quedo con lo aburrido.